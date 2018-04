Meteorit ispunjen dijamantima otkriva tajne s početka našeg Sunčeva sustava

Screenshot: YouTube

METEORIT Almahata Sitta svojim neobičnim sastavom plijeni pažnju znanstvenika otkad je 2008. godine pao u Nubijsku pustinju u Sudanu. Meteorit je sastavljen od dijamanata i svjedoči o "izgubljenom planetu" s početka Sunčeva sustava, prenosi The Independent.







Ispitivanje sastava meteorita znanstvenicima pruža prve fizičke dokaze za teoriju nastanka planeta našeg Sunčeva sustava. Prema istraživačima, meteorit Almahata Sitta djelić je jednog od prvih planeta.



"Prije no što smo završili na devet planeta, Sunčev sustav nastanjivala je populacija većih tijela promjera nekoliko tisuća kilometara, to jest veličine između Merkura i Marsa", izjavio je Philippe Gillet, geofizičar sa švicarskog istraživačkog instituta École Polytechnique Fédérale de Lausanne.



"Ti proto-planeti međusobno su se sudarali i tako formirali planete koje poznajemo danas. Oni su njihovi sastavni dijelovi", dodaje.



Ostaci početka Sunčeva sustava



Znanstvenici do sada nisu imali opipljive dokaze koji bi podržali tu teoriju, no mineralna struktura meteorita Almahata Sitta podržava intrigantnu priču o postanku Sunčeva sustava.



"U rukama držimo ostatke jednog od planeta koji su se nalazili u Sunčevom sustavu netom prije kraja njegove formacije", kaže Gillet.





Navedeni meteorit pripada rijetkoj vrsti meteorita pod nazivom ureiliti. Gillet i suradnici sada otkrivaju prve dokaze za teoriju o tome da su to zapravo ostaci proto-planeta koji su predviđeni modelima o nastanku planeta.Kristalne strukture nakupina sićušnih dijamanata unutar meteorita proučene su pomoću elektronskih mikroskopa. Rezultati analize objavljeni su u časopisu Nature Communications."Ureiliti su vrlo bogati ugljikom, a mnogi od njih puni su dijamanata. Mi smo pokušali shvatiti mehanizme nastanka tih dijamanata", kaže Gillet.Takve nakupine dijamanata obično nastaju kada se materijal izloži ekstremnim temperaturnim i tlačnim šokovima. Znanstvenike su posebice zaintrigirali veći komadi dijamanata unutar meteorita, jer njihova formacija traje mnogo dulje.Uvjeti njihova nastanka utvrđeni su na temelju analize nesavršenosti unutar dijamanata. "Te nesavršenosti kažu nam mnogo toga o tlačnoj i temperaturnoj povijesti tijela", kaže Gillet.Prema rezultatima analize, dijamanti su nastali pod nevjerojatno visokim tlakom od 20 gigapaskala, što upućuje na to da su dio velikog planetoidnog tijela koje je postojalo unutar prvih deset milijuna godina Sunčeva sustava.Ostali fragmenti ranog Sunčeva sustava postali su sastavni dijelovi današnjih planeta, sudarili se sa Suncem ili su izbačeni u galaksiju. Meteorit Almahata Sitta milijardama godina ostao je u blizini svojeg nastanka prije no što se prije jednog desetljeća napokon srušio na Zemlju, piše The Independent.