Michael Barnier na pregovore o Brexitu prvi put dolazi u London

Foto:

BRITANSKA premijerka Theresa May prima danas u Londonu glavnog pregovarača EU-a Michela Barniera, u napetom ozračju unutar konzervativne vlade oko pravca kojim bi trebao ići Brexit.

Barnier će razgovarati i s britanskim ministrom zaduženim za Brexit Davidom Davisom.

To je prvi put od početka pregovora da se njih dvojica susreću u britanskom glavnom gradu kako bi razgovarali o Brexitu. Dosad su se uvijek susretali u Bruxellesu.

Razgovori će trajati od utorka do petka



Razgovori će se voditi o "razdoblju provedbe Brexita i budućim etapama izgradnje novog partnerstva između EU-a i Velike Britanije", priopćila je britanska vlada.



U prosincu su London i Bruxelles zaključili preliminarni dogovor o Brexitu te se sada moraju dogovoriti o tranzicijskom razdoblju nakon Brexita i budućem odnosu.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Razgovori u Londonu održat će se uoči novog pregovaračkog kruga, od utorka do petka u Bruxellesu.Od utorka do četvrtka rasprave između europskog i britanskog izaslanstva vodit će se o tehničkim aspektima izlaska Britanije iz EU-a te prijelaznom razdoblju koje bi trebalo početi dan nakon Brexita, predviđenog za 29. ožujka 2019., i trajati dvije godine.Petak će biti posvećen susretu koordinatora dviju strana koji će Londonu omogućiti da iznese svoja očekivanja o budućim odnosima.Razdoblje tranzicije sporno je unutar konzervativne stranke Therese May. Zastupnici strahuju jer će Velika Britanija morati nastaviti poštivati europska pravila tijekom tog razdoblja, ali neće imati prava koja imaju ostale članice EU-a.