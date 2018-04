Migrantska karavana stigla na američku granicu, što će učiniti Trump?

Screenshot: Twitter/Khushbu Shah

NAKON teškog i mučnog putovanja do meksičko-američke granice, deseci migranata koji traže azil u SAD-u obećali su da će ostati izvan centra za procesiranje migranata dok “posljednji od njih” ne bude pušten u SAD, rekao je jučer navečer organizator karavane.

Prije toga, migranti su marširali od Parka prijateljstva u meksičkom gradu Tijuani do graničnog prijelaza San Ysidro, s druge strane kojeg se nalazi San Diego, Kalifornija, javlja CNN. Ovo je bio posljednji dio karavane, u kojoj se nalaze stotine migranata, a koja je krenula 25. ožujka iz Gvatemale.

Migranti ostaju ispred imigracijskog centra dok ne dobiju azil

Alex Mensing, organizator karavane nazvane Pueblo Sin Fronteras (Narod bez granica) rekao je da je oko 50 migranata primljeno u imigracijski centar na meksičkoj strani te da su ostali migranti odlučili da se neće vratiti natrag iz solidarnosti s onima koji su ostali u centru.

Međutim, njihova sudbina vrlo je neizvjesna, budući da dužnosnici Američke carine i granične zaštite javljaju kako je imigracijski centar već pun i da novi migranti moraju pričekati da se oni koji su došli ranije procesiraju.

Caravan participants at Friendship Park this morning as they ready to present themselves at US-Mexico border later today. @CNN pic.twitter.com/wgimxtwKAZ — Khushbu Shah (@KhushbuOShea) 29. travnja 2018.

People are scarfing down tacos because they’re afraid there will be no food once they’ve presented themselves to US border officials. @CNN #thecaravan pic.twitter.com/5N0oZ3UGu4 — Khushbu Shah (@KhushbuOShea) 29. travnja 2018.

On both sides of the border. Mexico on the left, US on the right. Caravan on this side. The song says “Why do they kill us, why do the punish us for seeking a better life?” @CNN pic.twitter.com/Ex75klXj88 — Khushbu Shah (@KhushbuOShea) 29. travnja 2018.