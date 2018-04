Mikulić poručio Bandiću da povuče Plan gospodarenja otpadom ili neće imati podršku HDZ-a

Foto: FAH

PREDSJEDNIK zagrebačkog HDZ-a i Gradske skupštine Andrija Mikulić u četvrtak je izjavio kako skupštinski Klub HDZ-a razumnom odlukom smatra da gradonačelnik Milan Bandić povuče s dnevnog reda svoj prijedlog Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba kako bi se on doradio, a ako Bandić to ne učini, HDZ će kod glasovanja biti suzdržan.



"Da sam predlagatelj i da vidim da prijedlog koji sam predložio nije dobar i kvalitetan da mogu skupiti većinu, ja bih prijedlog povukao i tako bi si otvorio mogućnost da na sljedeću sjednicu predložim taj prijedlog u izmijenjenom obliku", kazao je Mikulić novinarima u stanci sjednice Gradske skupštine.



Iznio je stav Kluba HDZ-a da za takav plan, dokument koji se donosi za šest godina, nije bila dobra i kvalitetna komunikacija po pitanju gospodarenja otpadom u gradu.



"Klub HDZ-a drži da ovaj prijedlog nije onakav kakav bi trebao biti, da jednostavno nije dovoljno i kvalitetno iskomuniciran s ljudima na terenu, sa stanovnicima određenih kvartova i stanovnicima grada Zagreba, da te komunikacijske kanale treba još bolje i kvalitetnije odraditi i u jednoj sinergiji da svi zajedno donesemo bolji i kvalitetniji prijedlog Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba. Klub će biti po ovoj točki suzdržan", najavio je.



Prema tome, istaknuo je, Bandić kao predlagatelj još uvijek ima mogućnost tu točku povući prije nego počne rasprava, napominjući kako se po skupštinskom Poslovniku, ako ta točka ne prođe na sjednici, u sljedeća tri mjeseca ne može donijeti novi Plan.Upitan zašto Klub HDZ-a nije glasovao o povlačenju te točke s dnevnog reda sjednice, Mikulić je rekao kako za to nema potrebe, jer ako prijedlog Plana predlagatelj ne bude povukao, HDZ će o tome raspravljati, ali će kod glasovanja biti suzdržan.Novinare je zanimalo i hoće li taj stav HDZ-a o Planu gospodarenja otpadom, za kojeg je pročelnica Mirka Jozić rekla da je dobar i kvalitetan, a Bandić izrazio uvjerenje da će proći na skupštinskoj sjednici, poljuljati odnos u tripartitnoj vladajućoj koaliciji u Skupštini, u kojoj su Bandićeva stranka MB 365, HDZ i Neovisni za Hrvatsku."Mi imamo sporazum o koalicijskoj suradnji koji se temelji na naših 17 projekata. Vi znate da sam ja uvijek govorio da je jedino ispravno ako smo sjedili za stolom kada smo govorili o našoj, kao što vi lijepo kažete tripartitnoj koaliciji u Skupštini, onda očekujem najmanje onu razinu da sjednemo i razgovaramo koji su to potencijalni problemi u našoj koaliciji, ako ih uopće ima", odgovorio je Mikulić.Naglasio je kako zasad on ne vidi ni jedan problem u koaliciji, jer je normalno i demokratski da bilo tko od partnera može imati svoje mišljenje na određene prijedloge.