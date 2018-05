Milijan Brkić o Aferi Hotmail: Premijer ne može znati sve što se događa

Foto: Dnevnik.hr

ZAMJENIK predsjednika HDZ-a Milijan Brkić gostovao je danas u Dnevniku Nove TV, gdje je razgovarao o Agrokoru, Aferi Hotmail, novim ministrima, ali i stanju u HDZ-u.



Transkript intervjua prenosimo u cijelosti.



"Držite li vi sudbinu Andreja Plenkovića u svojim rukama?



Sudbina svakog od nas je u našim rukama, mi odlučujemo o svojoj sudbini, o svojim djelima i konkretnim potezima. Svi mi drugi, ako pomažemo svojim prijateljima i suradnicima, kako radim i ja u svom djelokrugu rada jer sam zamjenik predsjednika HDZ-a, pomažemo predsjedniku HDZ-a da stranka bude stabilna, pogotovo sada kada je u trenutku krize zbog slučaja Agrokor, no to je jedan izdvojen slučaj. Moramo gledati generalno, opće dobro države i našeg naroda.



Vidjeli smo najnoviju aferu koja ne ide u prilog gospodinu Plenkoviću. Afera je vezana uz snimanje predizbornog spota u uredu gospodina Šavorića.



Koliko ja znam, organizacijski spot snima agencija koja je za to angažirana od strane HDZ-a. Ja niti sam režiser, niti onaj koji je bio snimatelj, tako da to morate pitati neke druge.



Je li vam gospodin Plenković ikada rekao da je u nekakvoj vezi s gospodinom Šavorićem? Poznaje li ga on?



Nisam s njim nikada komunicirao o toj temi tako da ne znam", rekao je Brkić.



Kaže da premijera treba pitati što je znao o skupini oko Martine Dalić



Komentirao je situaciju s bivšom potpredsjednicom vlade Martinom Dalić za koju je rekao kako je napravila neke greške u odgovornom poslu koji je radila.



"Nije vas to zanimalo u stranci kada se sve krenulo komplicirati s Martinom Dalić?



Gledajte, Martina Dalić i njen angažman kao potpredsjednice vlade, ona je u jednom teškom trenutku kada se dogodio slučaj Agrokor odradila jedan dio posla odgovorno, ali je očito i u tom svom poslu napravila određene greške u koracima. To sada izlazi na vidjelo, što se tiče Afere Hotmail, što naravno ja ne podržavam i što se tiče takvog načina komunikacije – to je meni neprihvatljivo. No pustimo nadležnim istražnim tijelima da naprave svoj posao pa ćemo vidjeti tko je odgovoran.



Gospođa Dalić je otišla, platila je dio svoje cijene. Je li odgovoran i premijer u toj cijeloj priči?



Svi mi koji smo na javnim dužnostima, a posebice oni koji su na najvišim dužnostima, smo moralno odgovorni za sve procese i sve ono što se radi u sustavu u kojem smo mi na čelu. Što se tiče pitanja da li je znao ili ne, to morate pitati premijera. Ja osobno nisam sudjelovao u cijelom procesu oko Agrokora i svih aktivnosti koje su vođene. Naravno da premijer ne može znati sve što se događa, duboko sam uvjeren da je on tada radio u najboljoj vjeri za opće dobro i dobro hrvatskog gospodarstva.



U kakvom je stanju stranka nakon ove afere?



Ne brinite se vi za stranku. Kao što sam rekao, ne možemo sada gurati glavu u pijesak i reći da ovo nije jedan izvjesni problem ili to je jedan izdvojen slučaj. Sjetimo se vremena prije godinu i pol dana i što se tada događalo. Sjetimo se krize Agrokora, sjetimo se 120 tisuća radnih mjesta, sjetimo se što bi bilo da hrvatska vlada nije aktivirala Lex Agrokor.



Opravdava li cilj sredstvo?



Naravno, u tom postupku su napravljene određene pogreške. Na kraju krajeva, i bivši povjerenik Ramljak je podnio ostavku i Martina Dalić je podnijela ostavku", rekao je Brkić.



Komentirao novog ministra i potpredsjednika



Poručio je kako će u slučaju Martine Dalić nadležne službe utvrditi odgovornost.



"Martina Dalić nije odmah, kada i Ramljak, podnijela ostavku iako ga je ona dovela. Ona je bila dijelom odgovorna, a dala je ostavku tek nakon svega. Tko je doveo Martinu Dalić?



Nadležna državna tijela će utvrditi da li je bilo dogovornosti bilo koga od nas. Na kraju krajeva, već smo pet godina članica EU gdje je jedno od temeljnih prava, vladavina prava. Nemojmo više osuđivati ljude kao u onoj bivšoj tamnici našeg naroda, u bivšoj državi bez suda. Dakle, pustimo nadležnim tijelima da odrade svoj posao, a ako se utvrdi odgovornost, nitko nije iznad zakona.



Što je presudilo da dvojac Horvat/Tolušić dobije nove funkcije? Jeste li sudjelovali u tom odabiru?



Gospodin Horvat i gospodin Tolušić još nisu dobili nove funkcije. Dakle, predsjedništvo stranke i nacionalnog vijeća je danas raspravilo na prijedlog predsjednika stranke, gospodina Plenkovića. Jednoglasna potpora je dana prijedlogu da gospodin Horvat bude ministar gospodarstva, a gospodin Tolušić potpredsjednik hrvatske vlade.



Bilo je puno kandidata, što je presudilo u odabiru?



U ovome trenutku predsjednik Vlade, odnosno predsjednik stranke je procijenio, kao i u konačnici cijelo predsjedništvo i nacionalno vijeće, da u ovome trenutku ta dva čovjeka mogu odgovoriti na ove izazove koji su trenutno pred njima", rekao je Brkić.



Komentirao izjave Milorada Pupovca



Kao i ranije danas, komentirao je izjave Milorada Pupovca za kojeg je ponovio da ne zna što radi s HDZ-om ako misli da je HDZ zlo.



"Koliko će ih ruku u saboru podržati?



Sigurno ćemo imati većinu, kao i do sada.



Gospodin Pupovac danas je rekao kako podržava ovu vladu jer ne želi da se vrati zlo iz 2016., koje je to zlo?



Već sam rekao vašem kolegi Bagi da ako gospodin Pupovac misli da je HDZ zlo, onda ja osobno ne znam što on radi s tim zlom zajedno u koaliciji.



On govori o povratku zla koje je otišlo.



Dobro, on je govorio o vladi iz 2015. Dakle, on je jedan od onih koji je podržavao vladu Tomislava Karamarka i itekako je dao svoj udio u toj vladi. S druge strane, ako mu to zlo ne paše, on to mora jasno i glasno reći.



To su sve neke političke ucjene jer vam treba većina.



To je politička niša u kojoj se gospodin Pupovac nalazi.



Je li to i odgovornost HDZ-a? Dokaz da nije dovoljno jak samostalno?



Gledajte, matematika je egzaktna nauka. U saboru morate imati 76 ruku da bi imali većinu. U toj konstelaciji snaga, nacionalne manjine gdje je i gospodin Pupovac sa svojom strankom član, podupiru aktualnu većinu.



Dolazi vam izvještajni sabor, bojite li se tamo nekih nesuglasica? Moda da netko digne ruku protiv HDZ-a?



HDZ je demokratska stranka i očekujem da će izvještajni sabor biti dinamičan i živ.



Hoće li netko dignuti ruku protiv vodstva?



Svaki izaslanik ima pravo prijaviti se za govor i tamo će izjasniti svoj stav. Ja sam poznat kao osoba koja sve probleme nastoji rješavati unutar obitelji, a ne pred očima javnosti jer mislim da moramo biti odgovorni prema narodu i državi.



Dakle, netko tko bi digao ruku protiv vodstva na tom saboru, bio bi protiv obitelji, točnije HDZ-a?



Svatko ima pravo na svoj izričaj, na svoj stil. Ja govorim o sebi i svom načinu rada. Mislim da svi trebamo biti odgovorni i razmišljati o stabilnosti Hrvatske i stabilnosti HDZ-a koji je na čelu hrvatske vlade.



Vidjeli smo izvještaj tajnih službi koji su dobili na stol i predsjednica i premijer. Kao čovjek koji je prije bio u sustavu, mislite li da je tu bilo nekakvih propusta?



Mislite propusta tajnih službi?



Da.



Nisam upoznat s tim izvješćem, ne znam što je tajna služba odradila, ali siguran sam i uvjeren sam da će naša nadležna tijela provesti brzu, učinkovitu i efikasnu istragu. Konkretno izvješće ne mogu komentirati jer ga nisam vidio", rekao je Brkić.

Poručio je kako je uvjeren da će novi ministar i potpredsjednik vlade imati većinu u saboru

Dodao je i kako on nije vođa ni lijeve ni desne struje u HDZ-u.



"Vjerujete da će novi dvojac u saboru imati većinu?



Sigurno, 100 posto. Vidjet ćete u petak.



Da li bi bilo moralno da Martina Dalić uzme 6+6 i ostane na teret poreznih obveznika?



Mi nismo ovdje moralna policija, nismo nikakvi moralisti i nemamo tu neku moralnu skalu da ocjenjujemo. To je stvar odluke gospođe Martine Dalić. Zakon je normirao takvu mogućnost, a što će ona odlučiti, to morate pitati nju.



Većinu u saboru vam grade i neki otpadnici SDP-a, je li to malo apsurdno?



Svatko na političkoj sceni bi trebao biti odgovoran. Na kraju krajeva, gledam kolege iz Mosta koji su itekako sudjelovali u donošenju Lex Agrokora i zaista im na tim aktivnostima hvala, ali kasnije kada su otišli u opoziciju, okrenuli su tu ploču i počeli drugačije govoriti. Dakle, bez obzira da li smo u opoziciji ili ne, na prvom mjestu nam mora biti interes naroda i Hrvatske te stabilnost države, gospodarstva i financijskog tržišta u Hrvatskoj. Tako da ovakvo ponašanje i ovakvi istupi kolega iz Mosta idu njima na dušu, a kolege iz SDP-a se nažalost bave sporadičnim stvarima i postali su populisti.



Jeste li 100 posto uz Andreja Plenkovića? Može li premijer očekivati da će ga jednog dana Milijan Brkić rušiti?



Ne treba se nitko bojati Milijana Brkića. Milijan Brkić nije nikakav vođa struje, niti lijeve, niti desne unutar HDZ-a. Ja bi volio kada bi razgovarali o tome tko je od članova dužnosnika HDZ-a za to da HDZ ide naprijed sa svojim programom i sa svojim aktivnostima te tako da doprinosi kvaliteti života i stabilnosti Republike Hrvatske", poručio je za Dnevnik.hr.