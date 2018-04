Ministar Ćorić: Najava novog predsjednika Uprave Ine i mene je iznenadila

Foto: HI+ina



MINISTAR zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić rekao je kako ga je iznenadila najava novog predsjednika uprave Ine Sandora Fasimona o zatvaranju dijela sisačke rafinerije, ali i dodao kako jednostrani potezi nisu ni potrebni niti dopustivi.



"Najava gospodina Fasimona i mene je malo iznenadila. Republika Hrvatska je angažirala konzultanta za procjenu i potencijalni otkup dionica Ine od MOL-a. Držimo da bilo kakvi jednostrani potezi mađarske strane nisu potrebni", izjavio je ministar Ćorić gostujući u Dnevniku Nove TV.



Na upit hoće li na to reagirati, odgovorio je kako će Fasimon preuzeti mjesto predsjednika uprave Ine u lipnju te će, kada stupi na tu dužnost, hrvatski predstavnici u Upravi i nadzornom odboru započeti razgovore.



"Imamo svoje manevarske prostore kroz zakonski okvir u Republici Hrvatskoj kroz naše članove Uprave i nadzornog odbora Ine", naglasio je.



Ćorić: Osobno sam za otkup dionica Ine



''Naša ideja je'', naglasio je, ''da Ina ostane vertikalno integrirana kompanija te da nastavi svoje poslovanje. To podrazumijeva i rafinerijski biznis i bilo kakvi jednostrani potezi nama nisu dopustivi''.



Ćorić je komentirao i Fasimonov plan za nova ulaganja što bi moglo povećati cijenu kompanije i odakle novci ako konzultanti kažu da se ide u otkup dionica Ine.



"Naravno da Ina zahtjeva nova ulaganja i jačanje njezinih kapaciteta je svima u interesu. Što se tiče novca, jedna od potencijalnih alternativa je pronalazak strateških partnera. Ako se odlučimo na otkup, novac neće biti problem", rekao je.



Osobno je, kaže, za otkup dionica Ine.Na upit što očekuje od arbitraže rekao je da će Hrvatska kroz odvjetnički tim podnijeti sve moguće dokaze u prilog našoj strani i braniti hrvatske pozicije."Ne mogu prejudicirati kako će ona završiti, ali dat ćemo sve od sebe", rekao je te izrazio uvjerenje kako se do kraja godine mogu očekivati preporuke i odluke.Komentirao je i to što Mađari žele u vlasničku strukturu Petrokemije i je li to izgledno."Proces dokapitalizacije Petrokemije se vodi i Ina je jedan od sugovornika", rekao je.Dodao je i da ideja ministra Marića da država otkupi dugove vjerojatno proizlazi iz činjenice što on smatra da bi to bilo dobro rješenje.''Ja osobno smatram da je u Petrokemiji potreban privatni kapital'', zaključio je ministar Ćorić.