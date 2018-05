Ministar državne imovine i dalje ne zna koju sve imovinu država ima

Screenshot: HRT

PREMA pisanju jednih naših novina, ministar državne imovine Goran Marić omogućio je da ured predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović dobije jedno mjesto u članstvu Upravnog vijeća CERP-a, prenosi HRT

Marić je u intervjuu za Hrvatski radio sve demantirao i pokušao objasniti o čemu je riječ.

"To nije moj posao"

"Ja ne mogu nikome osigurati niti jedno članstvo u Nadzornom odboru. To nije moj posao. Tko god to razumije, zna da ja to ne mogu. Radi se kontinuirano o ciljanim podvalama i ne osvrćem se na takve napise", rekao je ministar jutros u emisiji A sada Vlada.

"Kad bih trošio vrijeme na to, onda bih svaki dan morao demantirati nešto što nije istina. Nema reciprociteta, nema dojmljivosti, mene ništa ne može impresionirati niti deprimirati. Koncentriran sam na svoj posao maksimalno. Radim ga profesionalno i odgovorno. Ne odlučujem ja tko će biti u Upravnom vijeću CERP-a. O tome odlučuje vlada i na prijedlog vlade je u zakonu predviđeno da u Upravno vijeće CERP-a osim dosadašnjih ministara koji su u prvom čitanju ušli u upravno vijeće, uđu i ministar pravosuđa i predstavnik ureda predsjednika vlade RH. A nigdje se u zakonu ne spominje predsjednica niti Ured predsjednice. I to svatko dobronamjeran vidi. Ali ako netko hoće spletkariti, ja na to ne mogu utjecati", rekao je Marić.

Ministar državne imovine kaže da je registar - nepotpun i netočan?

Ministar državne imovine u emisiji se osvrnuo i na pohvalu Europske komisije o napretku njegova ministarstva u prodaji manjinskih udjela u poduzećima u državnom vlasništvu i aktiviranju državne imovine. Najavio je daljnje smanjenje udjela u trgovačkim društvima.

"Mi prema posljednjim podacima imamo udjele u 415 trgovačkih društava koja nisu trgovačka društva od posebnog interesa. Usporedbe radi, prije godinu i pol dana bilo je udjela u 476 trgovačkih društava. Samo u zadnjih nekoliko mjeseci smanjili smo udjele u 30 trgovačkih društava, a u zadnjih godinu i pol dana u 76 trgovačkih društava", rekao je Marić. U većini tih trgovačkih društava udjeli su do 10 posto.

Između ostalog, rekao je i da registar državne imovine postoji, ali da je nepotpun i netočan. Dodao je da se radi na njegovom ustroju i da se donosi novi zakon o državnom registru.