Ministar nema pojma tko je kriv za zagađenje kod Broda, građani će pitku vodu čekati dva tjedna

SPAJANJE Slavonskog Broda na vodocrpilište u Sikirevcima počelo je u ponedjeljak, a ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić najavio je da će pitku vodu Brođani i stanovnici okolnih općina dobiti za 15 dana.



Radovi su počeli jutros u 8 sati, a u prvoj fazi se mogu očekivati povremene redukcije u vodoopskrbi na području Brodsko-posavske i Vukovarsko-srijemske županije. Prvi kontakt dva vodoopskrbna sustava dogodit će se u petak, a zatim će uslijediti ispiranje vodoopskrbnog dijela sustava na slavonskobrodskom području.



Konačno rješenje tek za tri mjeseca



"U prvoj fazi možemo očekivati da će tijekom dana dolaziti do kratkotrajnih redukcija. Konačno rješenje je za tri mjeseca puna aktivacija zdenaca na području Sikirevaca. To znači njihovo čišćenje, proširivanje, kupovina pumpi i priključenje na sustav", rekao je ministar Ćorić, koji je s generalnim direktorom Hrvatskih voda Zoranom Đurokovićem obišao mjesto spoja i vodocrpilište.



Zbog izvanrednog priključenja Slavonskog Broda, čije je vodocrpilište onečišćeno ugljikovodicima, na vodocrpilište u Sikirevcima u sljedeća tri mjeseca redukcije mogu osjetiti i potrošači s područje Vukovarsko-srijemske županije koje se vodom opskrbljuje iz Sikirevaca.



"Redukcije će se događati povremeno tijekom dana. U tijeku je razmatranje punjenja vodosprema na tom području. Ono što je sigurno jest da ni jedna općina niti grad neće cijeli dan biti bez vode. To je prelazno rješenje dok ne kreiramo povećanje kapaciteta dovoljno za potrebe Slavonskog Broda i okolnih općina i Vukovarsko-srijemske županije", rekao je Ćorić pojašnjavajući da se za sada od vodocrpilišta u Slavonskom Brodu ne odustaje, ali se sustav vodoopskrbe priprema kako bi opskrba cijelog područja bila normalizirana i bez problema i u vrijeme povećane potrošnje.



Ministarstvo ne povezuje zagađenje s Croduxovim curenjem naftnih derivata



Na pitanje novinara što je uzrok onečišćenja slavonskobrodskog vodocrpilišta, ministar Ćorić je ponovio da i dalje ostaje kod stava koji je ministarstvo iznijelo u svom priopćenju i kojim ne povezuje direktno incident s curenjem naftnih derivata koje se dogodilo u srijedu dok je Crodux energetika ispitivala stanje produktovoda koji vodi prema rafineriji nafte u Bosanskom Brodu.



"Temeljem zaključka inspekcije, 150 do 200 litara naftnih derivata isteklo je u okoliš i inspekcija je poduzela sve što je mogla. Treba učiniti sve kako bi se utvrdile okolnosti u kojima je do ovog onečišćenja došlo", rekao je Ćorić dodavši da se nalazi s terena i dalje prikupljaju.



Izvanredno priključenje Slavonskog Broda na sikirevačko vodocrpilište, prema ministrovim riječima, koštat će do pet milijuna kuna.Ministar Ćorić je danas najavio da će stanovnicima Slavonskog Broda, zbog toga što dobivaju tehničku a ne pitku vodu, biti smanjenja i naknada. Odluku će donijeti Uprava Hrvatskih voda u srijedu na sastanku koji je najavljen u 15 sati."Inače je naplata 2,85 kuna, a 0,80 kuna tehnološka. Građanima će biti umanjeni računi za 2,05 kuna", pojasnio je generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.Stanovnici Slavonskog Broda i općina Bebrina, Brodski Stupnik, Bukovlje, Oriovac i Sibinj od subote nemaju pitku vodu jer je slavonskobrodsko vodocrpilište onečišćeno ugljikovodicima. Premijer Andrej Plenković već je u subotu najavio da će se učiniti sve kako bi se vrlo brzo realizirao spajanje tog grada na sustav vodocrpilišta u Sikirevicma te poručio da treba detaljno istražiti uzrok zagađenja bunara na vodocrpilištu Jelas.Slavonskobrodski gradonačelnik Mirko Duspara onečišćenje vode povezuje s ekološkim incidentom koji se dogodio u srijedu kada je tijekom tlačnog ispitivanja dijela produktovoda od rafinerije u Bosanskom Brodu do Slobodnice došlo do istjecanja naftnih derivata i Grad je podignuo kaznenu prijavu protiv tvrtke Crodux.Policijska uprava Brodsko-posavska izvijestila je sinoć da prikuplja podatke i istražuje taj ekološki incident.Tvrtka Crodux energetika ispitivala je ispravnost naftnog produktovoda koji vodi prema rafineriji nafte u Bosanskom Brodu. Radovi na produktovodu su počeli nakon što je Vlada s BiH i rafinerijom nafte u Bosanskom Brodu dogovorila proces plinofikacije koji trebao bi pomoći da se ubrza modernizacija te rafinerije i spriječi zagađenje zraka u Slavonskom Brodu. Tvrdi da je istekla količina od 150 do 200 litara naftnih derivata i da ta količina nije mogla zagaditi vodu sa slavonskobrodskog vodocrpilišta.Postavljeno je 13 cisterni u svim mjesnim odborima, a sve službe, uključujući Crveni križ, vojsku i policiju i dalje pomažu građanima. Cisterne s pitkom vodom postavljaju se ispred vrtića, a do početka nastave bit će postavljene i ispred svih škola.