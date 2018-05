Ministar Pavić: Ova vlada ima sluha za sindikate i potrebe radnika

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

MINISTAR rada i mirovinskoga sustava Marko Pavić iz zagrebačkog parka Maksimir gdje se tradicionalno obilježava Međunarodni praznik rada, 1. svibnja, čestitao je u ime vlade RH praznik rada svim hrvatskim radnicama i radnicima, istaknuvši da vlada želi u suglasju sa socijalnim partnerima doći do boljih, dostojanstvenih uvjeta rada.



U park Maksimir ministar Pavić došao je nakon povorke sindikata, koja je prijepodne krenula iz Radničkog doma do Maksimira, i sindikalnog obraćanja, a kod glavne pozornice dao je izjavu novinarima.



Na pitanje o njegovu dolasku u Maksimir iako nije bilo službene najave dolaska, ministar Pavić je istaknuo kako uvijek želi biti s građanima. ''Ovaj put svim radnicama i radnicima u Hrvatskoj u ime vlade želim čestitati sretan Međunarodni praznik rada'', rekao je.

Komentirajući neke inicijative za zabranu rada nedjeljom te kako Ministarstvo na to gleda i hoće li u konačnici do nje doći, Pavić je rekao da sve aspekte rada razmatraju zajedno sa socijalnim partnerima, i žele u suglasju sa socijalnim partnerima doći do boljih, dostojanstvenih uvjeta rada.

"Tu spada i povećanje plaća. Podsjetio bih da je vlada Andreja Plenkovića dva puta povećala minimalnu plaću po pet posto, da smo povećali šest posto plaću u javnom sektoru i da je prosječna plaća u Republici Hrvatskoj oko 6200, a u Zagrebu više od 7000 kuna. Da imamo rekordnu visoku zaposlenost i rekordno nisku nezaposlenost. Ali time se ne zadovoljavamo - želimo razvijati socijalni dijalog i kroz socijalni dijalog dostići dostojanstvene uvjete rada", poručio je ministar rada.



Na novinarski upit kako komentira što sindikati najavljuju da će ići na referendum vezano za zabranu rada nedjeljom, Pavić je podsjetio da je premijer Plenković dva puta primio predstavnike Gospodarsko-socijalnog vijeća (GSV). ''Idemo u ratifikaciju Konvencije 144 o jačanju socijalnog dijaloga, ulažemo preko 100 milijuna kuna u socijalni dijalog i upravo je Gospodarsko-socijalno vijeće mjesto gdje ćemo razvijati taj dijalog i gdje ćemo u suglasju razvijati sve reforme'', naglasio je.



Upitan kako komentira što su predstavnici sindikati danas s bine rekli da će ih, ako se ovakva situacija nastavi, više biti na ulicama, a puno manje na pregovorima, Pavić je podsjetio da su makroekonomski pokazatelji dobri.



"Imamo situaciju da smo prošle godine više zaradili nego potrošili. Prema tome, ova vlada svakako ima sluha za sindikate, sluha za potrebe radnika - i u suglasju i za pregovaračkim stolom i za dogovorom i na Gospodarsko-socijalnom vijeću vjerujem da ćemo naći prave reforme koje će zadovoljiti jednu i drugu stranu", poručio je.



"Neće biti odlaska s posla na groblje ili rada do iznemoglosti"



Komentirajući što su sindikati kao glavne teme naveli i masovno iseljavanje i mirovinsku reformu koja, kažu oni, predlaže samo povišenje radnog vijeka, Pavić je naglasio da želi umiriti sve građane. "Neće biti odlaska s posla na groblje ili rada do iznemoglosti", kazao je.



"Već sada po zakonu se radi do 67 godina, ali oni koji ulaze rano na tržište rada nakon što navrše 40 godina staža mogu u mirovinu i sa 60 godina. Taj institut s dugotrajnim stažem ćemo i dalje zadržati. Ono što je sada pitanje to je ono održivosti i adekvatnosti mirovinskog sustava i upravo reforma ide u tome smjeru. Pozvali smo sve sindikate i poslodavce i zajedno na tome radimo", rekao je.



Ministar je istaknuo da je pitanje iseljavanja mladih šire pitanje."I upravo želimo jačanjem mjera aktivne politike zapošljavanja, dvije i pol milijarde kuna smo osigurali ove godine za aktivnu politiku zapošljavanja, osigurati mladima priliku da ostanu u Hrvatskoj", dodao je.A na upit kakva je to poruka mladima da ostanu u Hrvatskoj kada imamo rad do 67 godina, a prijevremenom mirovinom se baš i ne može preživjeti, Pavić je ponovio da mjerama aktivne politike mladih žele zadržati mlade u Hrvatskoj.Vezano za mirovinski sustav podsjetio je da je samo 19 posto umirovljenika odradilo puni radni staž. Cilj reforme će biti upravo da imamo što veći broj umirovljenika koji će odraditi tih 40 godina punog radnog staža. ''Svjesni smo da mirovine jesu male, ali isto tako ove godine smo osigurali 1,4 milijarde kuna za njihovo povećanje i vlada radi sve unutar proračuna i unutar mogućnosti da osiguramo dostojanstvene uvjete i za naše umirovljenike'', naglasio je ministar Pavić.Upitan hoće li suficit biti iskorišten za povećanje plaća ili za porezno rasterećenje, Pavić je rekao da je vlada premijera Plenkovića prvi put u povijesti u prošloj godini ostvarila suficit od 2,75 milijardi kuna."Ono što želimo itekako je potaknuti reforme, dodatno rasteretiti građanstvo i poslodavce. To smo već napravili poreznom reformom koja je potaknula gospodarstvo, jer imamo rekordno i zapošljavanje i rast, i time želimo osigurati tri prioriteta koja su predviđena reformom - a to je jačanje produktivnosti, povezivanja tržišta rada i obrazovanja i osnaživanje, odnosno održivost javnih financija", istaknuo je ministar Pavić.Naglasio je kako je ministar financija Zdravko Marić dodatno najavio porezna rasterećenja upravo potaknut tim suficitom kroz plan konvergencije."Ali, ono što vlada radi - postupa odgovorno, konzervativno planiramo proračun, ne želimo se zaletiti, a bit će nam vrlo drago i da turistička sezona i gospodarstvo rastu još bolje nego što smo planirali", zaključio je ministar Pavić.