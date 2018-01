Ministar pravosuđa: Vlada ne planira plaćati kazne umjesto ribara, pružit ćemo im pravnu pomoć

Screenshot: Nova TV

MINISTAR pravosuđa Dražen Bošnjaković, gostujući u Dnevniku Nove TV, ustvrdio je da dopis kojeg mu je uputio ministar zdravstva Milan Kujundžić ne predstavlja pritisak na sudsku vlast, već tek na dopisivanje između izvršne vlasti.



"Ne radi se o pritisku na pravosuđe jer je ministar pisao ministru. Dakle, izvršna vlast se dopisuje unutar sebe", ustvrdio je ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković.



Bošnjaković je tako komentirao dopis kojeg mu je uputio kolega u Vladi, ministar zdravstva Milan Kujundžić, koji mu se požalio na različite presude sudova u slučajevima tužbi liječnika zbog neisplate prekovremenih sati.



"To nije pritisak na pravosuđe ako je mene upozorio i naveo mi da u istim predmetima, koji imaju isto činjenično stanje, postoji različita praksa sudova. A doista postoji, neki županijski sudovi su presudili u korist liječnika, a drugi u korist zdravstvenih ustanova. I to će zapravo odrediti odluka Vrhovnog suda", kaže Bošnjaković, dodajući da je upravo to i rekao Kujundžiću.



"Kolegi sam pojasnio da se mi tu kao izvršna vlast ne možemo miješati, da moramo čekati jednu odluku Vrhovnog suda koja će utvrditi sudsku praksu u toj vrsti predmeta“, tvrdi Bošnjaković.



Pravna pomoć ribarima, ali ne i novac za kazne

Na pitanje što će biti s ribarima koji dobivaju kazne iz Slovenije, Bošnjaković kaže da ribarima treba osigurati pravnu pomoć.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Na prekršajne naloge je potrebno uložiti žalbu kako oni ne bi postali pravomoćni. Tu će Vlada, putem nadležnog ministarstva, osigurat će im pravnu pomoć kako bi u roku od osam dana od dana kada su primili prekršajne nalove, uloži žalba", kaže Bošnjaković, no dodaje da Vlada nema namjeru plaćati te kazne. Međutim, tvrdi da kazne neće plaćati ni ribari jer rješenje neće biti pravomoćno nakon uložene žalbe.Ribari koji su dobili kazne strahuju da neće moći prijeći granicu sa Slovenijom, no ministar pravosuđa još uvijek ne zna imaju li za to razloga. "To ćemo vidjeti kad analiziramo ta rješenja i kad se podnesu žalbe. Jer kada se žalba podnese to rješenje nije pravomoćno, pa ne proizvodi pravne učinke", kaže Bošnjaković.

Odgovarajući na pitanja o novom ovršnom zakonu, Bošnjaković je rekao da su prošle godine uvedeni određeni zaštitni mehanizmi od kojih je najsnažniji onaj da nitko u postupku ovrhe u Hrvatskoj ne može završiti na ulici.



Kaže i da je radna skupina za izradu novog zakona počela s radom, ali su „potrebne određene analize“.



"Ovo je zakon za kojeg je potrebno određeno vrijeme da se pripremi. On se ne može donijeti za dva ili tri mjeseca. Bio bih iznimno zadovoljan ako bismo ga donijeli u tijeku ove godine. Zapravo, pustili ga u raspravu. Mi kao Ministarstvo ćemo radnoj skupini osigurati svu infrastrukturu da takav nacrt pusti u javnu raspravu", kaže Bošnjaković.



"Istina je da je 320 tisuća ljudi blokirano. Međutim, jednako je tako istina da 395 tisuća ljudi ima 450 tisuća zaštićenih računa. Po tim brojkama, svaki koji je blokiran ima i one zaštićene račune preko kojih se primaju iznosi koji ne mogu biti dio ovrhe, što je iznos od gotovo četiri tisuće kuna", rekao je Bošnjaković, dodajući da bi se i u novom zakonu moglo naći rješenje da se on primjenjuje na postupke koji u tom trenutku budu u tijeku.



Komentirajući slučaj Maškarin koji je završio u zastari, Bošnjaković je rekao da za pravosuđe nikad nije dobro da slučajevi završe u zastari. „Uvijek treba u zakonskom roku donijeti odluku, bilo osuđujuću ili oslobađajuću. U prošloj godini je zaista mali broj predmeta otišao u zastaru, ali treba težiti tome da se sve rješava u okviru zakonskog roka“, kaže Bošnjaković.