Ministar rada predstavio paket mjera za zapošljavanje vrijedan 2,5 milijarde kuna

Foto: Hina

MINISTAR rada i mirovinskog sustava Marko Pavić predstavio je paket mjera aktivne politike zapošljavanja, kojima je cilj zadržavanje mladih u Hrvatskoj i aktivacija oko 187.000 nezaposlenih kako bi se radna mjesta u što većoj mjeri popunjavala domaćom radnom snagom.



Pavić je na konferenciji za novinare predstavio paket koji se sastoji od mjera zapošljavanja, posebnih programa i aktivacije domaće radne snage za zapošljavanje u sektorima turizma i građevine, za koji će se sljedeće godine izdvojiti ukupno 2,5 milijardi kuna.



Želi se uključiti novih 50.000 u rad



"Želja nam je da iduće godine zaposlimo oko 30.000 pripravnika te da kroz sve mjere uključimo otprilike novih 50.000 osoba u rad", rekao je ministar.



Samo za mjere aktivne politike zapošljavanja osigurano je 1,6 milijardi kuna, a uz njih predviđeni su specijalizirani programi, poput onih za zapošljavanje žena u skrbi o starim kućanstvima ili dodatnom zapošljavanju u dječjim vrtićima.



Preko 400 milijuna kuna bit će osigurano za nove ugovore iz programa Zaželi, kojim se namjerava zaposliti dodatnih 3000 žena za skrb o 12.000 starih kućanstava.



Postoje i specijalizirani programi za zapošljavanje mladih, a zajedno s ministarstvima demografije i obrazovanja planira se paket, vrijedan 300 milijuna kuna, za dodatno zapošljavanje osoblja u dječjim vrtićima kako bi se uveo dvosmjenski rad.



Pavić ističe da je cilj aktivirati hrvatske građane, posebno za rad u turističkoj sezoni, pa je za kraj siječnja najavio Dane posla u turizmu, koji će se održati u Osijeku, Zagrebu i Splitu.



Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) krenuo je s anketiranjem nezaposlenih o interesu za zapošljavanje u sezoni, a Pavić najavljuje da će svih 187.000 nezaposlenih fizički biti pozvano u Zavod za zapošljavanje da ispune anketu.



"Do sada se uspjelo anketirati 71.833 nezaposlena, od kojih je njih 11.631 potpisalo da žele raditi u sezoni. Slične aktivnosti imat ćemo i za ostale sektore", rekao je ministar.



Koliki broj nezaposlenih zaista želi raditi



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Kao jednu od prvih aktivnosti HZZ-a u sljedećoj godini najavio je istraživanje o tome koliki broj nezaposlenih zaista želi raditi, odnosno kome se od njih mogu ponuditi mjere zapošljavanja i prekvalifikacije."Želimo utvrditi koliki broj među nezaposlenima stvarno želi raditi, kako ne bismo imali situaciju s tolikim brojem nezaposlenih i poslodavcima koji ne mogu naći radnike", rekao je Pavić.Osoba koja tri puta odbije posao ili prekvalifikaciju brisat će se s popisa nezaposlenih, ali će se zadržati kontakt s njom.Cilj je razdijeliti aktivne tražitelje posla od onih koji to nisu, ojačati sustav posredovanja u zapošljavanju, ojačati ulogu savjetnika i omogućiti individualan pristup svim nezaposlenima.Pavić je posebno istaknuo kako mjere za zapošljavanje mladih idu na povećanje cijene njihova rada uz korištenje sredstava Europskog socijalnog fonda.Tako se, kaže, prestaje s praksom prisile mladih da rade za minimalnu plaću, oni postaju pripravnici koji će se zaista zaposliti i biti adekvatno plaćeni. Radi se o demografskoj mjeri s ciljem zadržavanja mladih u Hrvatskoj.Mjerama se kani osigurati dodatnih 10.000 sezonskih radnika, kako bi se što manje uvozila radna snaga.Na novinarski upit Pavić je pojasnio novi sustav ocjenjivanja koji čeka državne službenike sljedeće godine. Ističe da neće doći do smanjenja plaća, nego će se pratiti i nagrađivati oni najbolji, a kazniti oni koji nisu produktivni.Sve osobe će zadržati postojeću plaću, a onda će kroz godine napredovati gore ili dolje, ovisno o ocjenjivanju, rekao je."Očekujemo u tome potporu javnosti jer mislimo da će upravo to dovesti do povećanja produktivnosti državnih i javnih službi. Iduća godina je godina reformi, a ovo je jedna od reformi koju želimo iznijeti", zaključio je Pavić.