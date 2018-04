Ministar turizma umiruje iznajmljivače apartmana: "Neće biti rušenja"

Foto: Marko Lukunic/Pixsell

MINISTAR turizma Gari Capelli u srijedu je, sa saborskog Aktualnog prijepodneva, poslao umirujuću poruku iznajmljivačima apartmana.



Do rušenja neće doći, svi iznajmljivači moći će se rekategorizirati, a oni koji ne žele dati zahtjev za to moći će raditi dalje, ali neće moći imati zvjezdice, vjerojatno će biti manje popunjeni i imati i manju kvalitetu, odgovorio je ministar HDZ-ovu zastupniku Davoru Lončaru koji je prenio zabrinutost da će izmjene Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, koje se pripremaju, dovesti do rušenja u apartmanima.



Ministar uvjerava da do rušenja neće doći, ali će se uvesti kontrola svega što se događa u apartmanima, tri pravilnika koji sada reguliraju smještaj u njima objedinit će se u jedan. Hoteli, pojašnjava, svake četiri godine moraju proći kontrolu kategorizacije, što u obiteljskom smještaju nije slučaj, pa postoje apartmani u kojima po 20-30 godina nitko nije provjerio zvjezdice.





Ministar ističe značaj obiteljskog smještaja za turističku ponudu, pokriva 56 posto smještajnih kapaciteta, lani je ostvario oko 35 milijuna noćenja, ima oko 350 tisuća zaposlenih, oko 20 milijardi eura vrijednosti izgrađenih objekata.Ministarstvo graditeljstva u sljedeće će dvije do tri godine morati u sanaciju klizišta uložiti oko 150 milijuna kuna, rekao je potpredsjednik vlade Predrag Štromar zastupnici Mariji Puh (HNS) koja je upozorila na velik broj klizišta, pogotovo na sjeveru Hrvatske i štete koje uzrokuju na objektima, cestama.''Osigurat ćemo ta sredstva'', rekao je Štromar, potvrdivši da je njegovo ministarstvo u ovoj godini osiguralo deset milijuna kuna za sanacije cesta ugroženih klizištima, no potrebe su daleko veće.