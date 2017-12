Ministar uprave: Draže su mi plave nego crvene putovnice

Foto: Pixsell/Patrik Macek

MINISTAR uprave Lovro Kuščević kazao je da je kako je pitanje promjene boje putovnice više za Ministarstvo unutarnjih poslova nego za njega, te dodao kako su njemu osobno draže plave nego crvene putovnice.



Europsko vijeće dalo je preporuke o izgledu putovnica, a među njima je i da se njihova boja promijeni iz plave u tamnocrvenu.



Draže su mu plave





Upitan kako gleda na taj dodatni trošak, Kuščević je rekao da je to stvar Ministarstva uprave koje će i donijeti pravorijek. Dodao je da su njemu osobno draže plave nego crvene putovnice.Kuščević je prokomentirao i odluku Vlade da ministarstva, ustanove i javna poduzeća ponovno mogu angažirati PR stručnjake i tvrtke, ukinuvši time odluku iz 2012. godine kojom je to bilo zabranjeno."Ne mislim da je to 'peglanje' ostavljenoga dojma. Time bi vlada dobro prezentirala svoje projekte i ostvarila bolju komunikaciju s javnošću, odnosno hrvatska javnost bi imala bolji uvid i bolje informacije što Vlada RH radi", rekao je.Izrazio je zadovoljstvo radom svog resora kazavši kako im i nije potreban PR.