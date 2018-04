Ministar zaštite okoliša: Uzrok onečišćenja u Slavonskom Brodu još se ne zna

Foto: Pixsell/Patrik Macek

SABORSKU zastupnicu SDP-a Martu Luc Polanc na saborskom je Aktualcu brinulo zagađenje vode u Slavonskom Brodu, premijer Andrej Plenković rekao je kako je "sve napravljeno po pravilima struke", no ministar zaštite okoliša Tomislav Ćorić priznao je da se uzrok onečišćenja ne zna te poručio kako "nitko neće biti sretniji kada se saznaju uzroci".



"Ako vlada ne prikriva ništa, zašto nismo dobili izvješće sanitarne, vodopravne inspekcije i inspekcije zaštite okoliša s terena? Ako ste rekli da je voda ispravna, kako to možete garantirati kad ne znamo uzrok zagađenja ugljikovodicima?" pitala je premijera Luc Polanc.



"Po pravilima struke"



Plenković ju je, međutim, uvjeravao kako je sve učinjeno "po pravilima struke".



"Nitko od nas u vladi nije ekspert za javno zdravstvo i u nadležnim tijelima za ispitivanje sadržaja uzoraka vode. Sve je napravljeno po pravilima struke. Vijest koja je objavljena je vijest onih koji su gledali kvalitetu vode u Jelasu i ona je u ovom trenutku i za piće i kuhati. Zašto vi ili bilo tko drugi ne bi trebali vjerovati ispitivanjima koja su trajala svakog dana?" pitao je premijer Plenković.



Podsjetio je kako je zatražio od svih službi te policije da naprave istragu o tome što se dogodilo.



"Nalog svim ministrima sam dao da se to u detalje razjasni, a cilj nije prepucavanje s čelnicima jedinica lokalne samouprave", poručio je Plenković.



Ministar zaštite okoliša Tomislav Ćorić priznao je da se još uvijek sa sigurnošću ne zna uzrok onečišćenja vode u Slavonskom Brodu.



"U ovom trenutku ne možemo reći sa sigurnošću o kojim je uzrocima riječ, čekamo rezultate istrage MUP-a i DORH-a po tom pitanju, nitko od nas neće biti sretniji kada saznamo uzroke", poručio je Ćorić.





SDP-ovac Franko Vidović zamjerio je pak kupnju starih izraelskih zrakoplova F-16 Barak po principu ''mijenjam staro za staro'', no premijer mu je uzvratio da je odabrano ono što je bilo "priuštivo"."Jeste li planirali da se dio novca koje ulažete jednom vrati njihovom prodajom?" pitao je Vidović premijera zabrinut njihovom preostalom vrijednosti nakon korištenja."Kažu da je ta tehnologija takva da se može dugo nadograđivati, a ako je to tako, možda ih prodamo po boljoj cijeni nego ih kupimo danas. Pitanje nabavke višenamjenskih borbenih aviona je na dnevnom redu već 20 godina i ni jedna vlada nije imala odvažnosti donijeti ovakve odluke. Mi smo odluku donijeli lani, postupak smo proveli na način gdje su svi akteri koji su sudjelovali u procesu mogli na vrijeme predstaviti svoje ponude. Odabrali smo priuštivo", uzvratio je premijer.Uvjeren je kako je napravljen kvalitetan odabir, a osvrnuo se i na širi kontekst partnerske suradnje s Izraelom koja se, ističe, razvija i u poljoprivrednom i gospodarskom smislu. "Siguran sam da će i ova naša odluka dati doprinos ukupnoj gospodarskoj razmjeni zemlje koja jest utjecajna", rekao je Plenković.Naglasio je hrvatsko opredjeljenje da ima zrakoplove koji jamče sigurnost i odvraćaju one koji bi pokušali ugroziti naš integritet.Vidović mu je odvratio da nije impresioniran odgovorom."Nisam impresioniran i zadovoljan. Kao da gledamo iz dvije države. Cijeli je postupak obilježila netransparentnost i brzopletost, praćena nizom većih ili manjih skandala", rekao je.SDP je, poručuje Vidović, podržao nabavu novih zrakoplova, ali ne ovakvu. "To će imati loše ekonomske posljedice za RH. Prodaju njih ostavljate na teret budućim generacijama, a na vašoj savjesti je da se time nosite", rekao je Vidović.