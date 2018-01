Ministarstvo kazneno prijavilo ženu zbog koje je došlo do raskola u HDZ-u, DORH odbacio prijavu

Foto: 123 RF, Nova TV



DO raskola unutar HDZ-a došlo je nakon što je Plenkovićev ministar Tomislav Ćorić za novog ravnatelja Nacionalnog parka Plitvička jezera postavio Tomislava Kovačevića. Darko Milinović to je doživio kao poraz jer nije odabrana njegova kandidatkinja Antonija Dujmović, koja je trenutna v.d. ravnateljica Nacionalnog parka. Ministarstvo zaštite okoliša protiv Antonije Dujmović podnijelo je kaznenu prijavu za uništavanje prirodnog dobra, a Index sad doznaje da je DORH odbacio prijavu.

>>Tko je žena zbog koje dolazi do raskola unutar HDZ-a?



"Predmetna kaznena prijava Ministarstva zaštite okoliša i energetike protiv A. D. zaprimljena je u Općinskom državnom odvjetništvu u Gospiću dana 24. veljače 2017.



Prijavom se pored ostalih i A. D. teretila za kazneno djelo oštećenja, uništenja i nedozvoljenog izvoza kulturnog ili prirodnog dobra iz članka 325. stav 1. Kaznenog zakona (KZ/11), a vezano za događaj iz 2011. godine.



Prijava je nakon provedenih izvida i zaprimljene dodatne dokumentacije podnositelja prijave odbačena, o čemu je obaviješteno i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike kao podnositelj prijave", stoji u odgovoru općinske državne odvjetnice Vere Magdić-Bižanović.

"Ni ne znam da je protiv mene podnesena kaznena prijava"



Podsjetimo, kako nam je jučer v.d. ravnateljica NP Plitvička jezera rekla kako je upravo zatražila od DORH-a da je izvijesti o tome je li protiv nje podnesena kaznena prijava.



"Ja nikad nisam bila kažnjavana, da se protiv mene vodi postupak ne bih mogla predati molbu za posao. A što se tiče mog supruga, ni on nikad nije bio osuđen niti u zatvoru. Mi smo normalna obitelj koja samo nekome smeta", kratko nam je rekla Antonija Dujmović.



Podsjetimo kako je Ministarstvo zaštite okoliša, dok je na čelu tog ministarstva bio Mostov Slaven Dobrović, podnijelo kaznenu prijavu DORH-u protiv Antonije Dujmović. Smatrali su je odgovornom za uništavanje sedrenih barijera 2012. godine.



Hrvatsko geološko društvo (HGD) 2012. je priopćilo je da je u kanjonu Korane u Nacionalnom parku Plitvička jezera došlo do devastacije sedrenih barijera, a ministrica zaštite okoliša i prirode, Mirela Holy, tada je potvrdila kako je u dogovoru s njezinim pomoćnikom Goranom Hefferom inspekcija zaštite prirode izašla na teren i obavila nadzor.



Nadzorom dokumentacije i razgovorom s djelatnicima NP Plitvička jezera inspekcija zaštite prirode 8. i 9. veljače 2012. utvrdila je da su određene zahvate u Nacionalnom parku obavljali djelatnici NP-a po nalogu stručne voditeljice parka Antonije Dujmović.

Devastacija Plitvica



Naime, nakon što su dobili anonimnu dojavu o uništenju sedrenih barijera, članovi HGD-a, tadašnji predsjednik prof. dr. Bruno Tomljenović i prof. Anđelko Novosel, odmah su zatražili dozvolu Ministarstva zaštite okoliša kako bi napravili stručnu ekspertizu. No, odbijeni su. Odlučili su onda ući prečacem – kupili su ulaznice i sastavili izvješće.



Hrvatsko geološko društvo u tadašnjem je priopćenju navelo da su, kao strukovna udruga koja niz godina skrbi o geološkoj baštini na području Republike Hrvatske, nakon dojave o devastaciji sedrenih barijera i isušivanju jezera u Nacionalnom parku Plitvička jezera, krajem 2011. imenovali ekspertni tim.



"Obilaskom terena ekspertni tim je na potezu od jednog kilometra u gornjem dijelu kanjona rijeke Korane (od 3. Koranskog slapa do Sastavaka), a u području stroge zaštite, pregledom zabilježio i detaljno snimio 24 prokopa na sedrenim barijerama. Na 17 mjesta oštećenja sedrenih barijera uzrokovala su trajna sniženja razine vode u manjim jezerima. Opsežnim prokopavanjem sedrenih barijera na sedam mjesta nepovratno je uništeno i trajno isušeno sedam mladih jezera na ukupnoj dužini od 800 metara. Time je do tada postojeći jezerski sustav nepovratno pretvoren u površinsku tekućicu. Na dva mjesta uočena su dodatna otkopavanja sedrenog materijala koji je korišten kao nasip na novoj stazi", rekli su u HGD-u.



Antonija Dujmović tada je izjavila da stručni tim koji je otkrio devastaciju nije imao dozvolu uprave parka za obavljanje pregleda.



"Radovi koje obavljamo ne mogu se nazvati devastacijom nego redovitim održavanjem. Obmanjuje se javnost, politički je motiviran i insceniran ovaj slučaj, čime je nanesena nepopravljiva šteta ugledu Plitvičkih jezera", kazala je tada medijima Antonija Dujmović.



Jučer nam je potvrdila da je bila kandidat za ravnateljicu NP Plitvička jezera te da ju je vodstvo HDZ-a Ličko-senjske županije u tome podržalo.



"Nisam bila s Milinovićem ovih dana jer sam imala puno posla, tako da ga nisam ni čula niti vidjela", rekla je u razgovoru za Index Antonija Dujmović.