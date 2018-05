Ministrica Divjak pohvalila se slikom s Rimcem u njegovoj tvornici automobila

Foto: Pixsell/Žarko Bašić

MINISTRICA znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak izjavila je da je posjet peteročlane Stručne misije Europskoga laboratorija za fiziku čestica (CERN) posljednji korak i test do pridruženoga članstva Hrvatske u tom najvećem istraživačkom laboratoriju na svijetu.

Stručna misija CERN-a stigla je u trodnevni službeni posjet Hrvatskoj i na njegovu početku članovi su posjetili tvrtku Rimac Automobili u Svetoj Nedjelji, gdje se ministrica Divjak u izložbenome salonu prije obilaska tvrtke osvrnula na taj posjet i novinarima odgovorila na nekoliko pitanja. Obilazak tvrtke nije bio otvoren za javnost.

Članstvo u CERN-u prilika je za nove mogućnosti za naše briljantne umove

Ministrica Divjak objasnila je da CERN nije samo istraživački laboratorij nego i jedan od najvećih rasadnika "high-tech" industrije i inovacija pa je to, smatra, za Hrvatsku prilika da se, s jedne strane, otvore nove mogućnosti za naše briljantne umove, bez obzira na to jesu li oni u istraživačkom sektoru ili u industriji, a istodobno je i prilika da našim inovativnim poduzećima omogućimo suradnju s CERN-om, a ona se ne odnosi samo na fiziku već i na IT sektor, tehniku i inženjerstvo općenito. Za Hrvatsku to definitivno znači i otvaranje novih radnih mjesta, ustvrdila je ministrica.

Time će se, ocijenila je, omogućiti i puno veća suradnja između domaćeg istraživačkog sektora i industrije, a naravno i kvalitetnija međunarodna suradnja.

Ministrica je istaknula da je trodnevni posjet stručnog izaslanstva CERN-a organiziran tako da oni stvarno mogu upoznati istraživački sektor, naše inovativno-industrijske potencijale, ali i da mi možemo prikazati političku želju da uđemo u taj veliki projekt.

Hrvatska godišnja članarina u CERN-u milijun švicarskih franka - je li to skupo?

Novinare je zanimalo i je li skupa godišnja članarina od milijun švicarskih franaka koju bi Hrvatska trebala platiti kada postane pridružena članica CERN-a. Ministrica smatra da članarina nije skupa s obzirom na mogućnosti koje se Hrvatskoj otvaraju. Uz napomenu kako je već puno toga pripremljeno, ministrica je objasnila da se sada trebamo pripremiti da definitivno povučemo barem iznos članarine. Istaknula je kako nam programi i projekti koje raspisuje CERN, a velikim dijelom oni su i industrijski, omogućavaju povlačenje novca u istraživačke laboratorije, ali i u industriju. To je i razlog, dodala je Divjak, što će stručno izaslanstvo CERN-a posjetiti različite institucije kako bi procijenili potencijal Hrvatske za suradnju i u industrijskom sektoru, a ne isključivo u istraživačkom.

Na novinarsku primjedbu kako je u proteklih 27 godina Hrvatsku posjetilo već nekoliko izaslanstva CERN-a i na pitanje koliko je u tome kontekstu različit ovaj posjet te jesmo li "jako iskoračili u pridruživanju", ministrica je napomenula kako je ovo drugi posjet stručne komisije te ocijenila da je ovaj posjet "bitno drukčiji". Jer, objasnila je, CERN je prihvatio dokumentaciju koju je Ministarstvo poslalo prije posjeta, a program posjeta pripremljen je tako da se jasno vide industrijski i istraživački potencijali, ali i pravnička struktura te politička volja Hrvatske za pristup CERN-u.

Divjak je podsjetila da je u listopadu prošle godine s državnim tajnikom Tomom Antičićem posjetila CERN i razgovarala s glavnom direktoricom Fabiollom Gianotti , te sa svima drugima koji odlučuju o pristupanju neke zemlje, te da se može reći kako se očekuje da će ti pregovori biti privedeni kraju na obostrano zadovoljstvo.

Zašto posjet tvrtki Rimac automobili?

Novinare je zanimalo i zašto je izaslanstvo posjetilo tvrtku Rimac automobili, a ministrica je odgovorila kako CERN raspisuje jako puno natječaja za različita inovativna rješenja za industriju, primjerice za razvoj novih materijala koji su važni i za industriju, odnosno za istraživačka rješenja potrebna CERN-u.

Napomenula je kako se taj najveći laboratorij na svijetu ne bavi samo fizikom čestica već, da bi se došlo do određenih otkrića, mora imati najbolje magnete na svijetu, materijale koji trebaju imaju određena svojstva. Divjak je ocijenila da je suradnja s CERN-om i Europskom svemirskom agencijom (ESA) nešto što omogućava istraživački napredak, ali i da sve ono što nastane kao nusprodukt istraživanja - novi materijali, novi pristupi i instrumenti ima veliku primjenu i utjecaj na industriju.

Na pitanje koje će sve institucije i tvrtke posjetiti stručno izaslanstvo CERN-a, ministrica je odgovorila kako je zanimanje za posjet iskazalo 20-ak tvrtki koje imaju inovativni kapacitet, a izaslanstvo će posjetiti četiri takve tvrtke - uz Rimac automobile i DOK-ING, Include te Amphinicy.

Posjet organiziran na tri razine

Dodala je kako je posjet organiziran na tri razine pa će tako izaslanstvo posjetiti i istraživačke ustanove Institut Ruđera Boškovića (IRB) , Institut za fiziku, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu te sveučilišta u Splitu i Rijeci.

Posjetit će i Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti (HAZU) i Hrvatsku zakladu za znanost (HRZZ), a kako je najavila ministrica, s izaslanstvom će se susresti u petak zadnjega dana njihova posjeta kako bi čula kakvi su njihovi nalazi i njihove povratne informacija, te kako bi stručno izaslanstvo moglo postaviti još neka pitanja koja smatraju važnima.

Ministrica se nada da će te informacije biti pozitivne, a kako je objasnila, odluku o pridruženom članstvu Hrvatske donijet će upravljačko tijelo CERN-a, a u njemu sudjeluju sve države članice CERN-a.

CERN-om upravlja 20 zemalja

Europski laboratorij za fiziku čestica najveći je istraživački laboratorij na svijetu. CERN je 1954. osnovalo Europsko vijeće za nuklearna istraživanja (Conseil European pour la Recherche Nucleare – CERN), a nalazi se na francusko-švicarskoj granici, zapadno od Ženeve. U CERN-u je zaposleno oko 2500 ljudi, a oko 8000 znanstvenika iz 580 institucija koristi se njegovim kapacitetima za svoja istraživanja.

CERN-om upravlja 20 zemalja, članica Europske unije, jedna država (Rumunjska) kandidat je za članstvo, a tri države su pridružene članice. CERN ima službene odnose s još 38 zemalja, među kojima je i Hrvatska kao nečlanica s kojom CERN surađuje na temelju Ugovora o suradnji iz 1991.