Ministrica kulture kod Stankovića: "Umjetnik ne može sve svoje neistomišljenike nazivati fašistima"

Screenshot HRT

U DANAŠNJOJ emisiji Nedjeljom u 2 gostovala je ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek.



Teme emisije bile su lijeva i desna kultura, sloboda u umjetnosti te širenje mržnje na internetu i u medijima.



Reforma kulturnog sustava



Osvrnula se na izjave Zlatka Hasanbegovića, rekavši kako u društvu postoje pojedinci koji žele pretvoriti kulturu u područje ideoloških sukoba i zazivaju isključivosti.



"Kultura je upravo suprotno - područje slobodnog stvaralaštva, izražavanja i uključivosti. Posao ministra kulture nije obračunavanje", rekla je.



Dodala je kako vjeruje da je Plenković osoba koja donosi duh uvažavanja u politiku.



Financiranje kulture



Rekla je da kao ministrica ima cilj reformirati kulturni sustav.



"Financiranje kulture u Hrvatskoj nije toliko centralizirano", rekla je i dodala da kultura dobiva 40 posto novca iz Ministarstva, oko 40 posto od Grada Zagreba, a ostali postotak dolazi od jedinica lokalne samouprave i županija.



Objasnila je i naputak koji je poslala, a kojemu je bio povod Oliver Frljić.



"To je bilo brzo priopćenje, napisano u subotu ujutro. U demokratskoj državi svatko ima pravo na slobodu izražavanja, ali umjetnik ne može sve svoje neistomišljenike nazivati fašistima. Stojimo iza prostora slobode u djelovanju, ali ona ne bi trebala zadirati u prava drugih na način da ih vrijeđa", rekla je Obuljen Koržinek za HRT.



Što se tiče širenja mržnje na internetu, rekla je kako treba odvojiti pravila vezana za medije i ona koja važe za kulturu."Postoje razlozi zbog kojih je područje medija 'izuzetno' regulirano vezano za neke teme, posebno elektroničkih medija. Zakon je tu prilično jasan, a pitanje je kako mi zakon provodimo. Nisu problem mediji koji su urednički oblikovani, već sadržaj koji se dijeli putem društvenih mreža. Ni u EU-u ni na globalnoj razini još uvijek ne postoji namjera da se društvene mreže definiraju kao mediji. Zbog velikog postotka sadržaja koji poziva na mržnju, i lažnih vijesti - postoji potreba da se ono što se stavlja u javnost putem društvenih mreža - drugačije uredi", objasnila je.Naglasila je kako smatra da nije dobro da Ministarstvo kulture financira medije.Komentirala je HRT i izjave Anje Šovagović, koja je njen prijedlog saboru za odbijanjem izvješća NO HRT-a za 2016. nazvala 'sramotnim', a djelovanje ministrice opisala kao 'svedeno na kadroviranje po partijskoj stezi'."Gospođa Anja Šovagović Despot, koja se spremala preuzeti mjesto ministrice, trebala bi znati da NO HRT-a imenuje Hrvatski sabor. Također izvještaj NO-a se nije odnosio na sadašnju Upravu nego na onu prije. Sabor je smijenio NO i to vrlo dobro obrazložio. Naše mišljenje o radu NO-a je došlo nakon razrješenja, a izašli su izvan okvira onog što im je zakonom odobreno", rekla je Obuljen Koržinek.Rekla je kako se sa savjetnikom Ladislavom Ilčićem ne slaže u mnogim stvarima, ali i da on ima pravo na svoje stavove.Na pitanje je li ona za ratifikaciju Istanbulske konvencije, ministrica je rekla kako s njom nije detaljno upoznata."Imam osjećaj da je u raspravama o Istanbulskoj konvenciji, kao i u raspravama o kulturi - fokus javnosti stavljen na ideološke podjele koje nemaju veze s pravim meritumom. Treba se fokusirati na dobre stvari koje donosi i svaki dokument koji će dovesti do veće zaštite žena - je dobrodošao", kazala je.Na kraju je, kao gost iznenađenja, u emisiju došao i Zoran Vakula.