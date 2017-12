Ministrica Pejčinović Burić: Cerar nam je rekao da neće biti jednostranih poteza, a sada...

Foto: FAH



HRVATSKA stoji pri tome da nema jednostrane primjene arbitražne odluke koju ne priznaje, istaknula je u četvrtak ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović Burić, dok se očekuje da Slovenija, kako je najavila, krajem tjedna počne provedbu arbitražne odluke o granici u dijelu koji se odnosi na more.



"Mi stojimo pri tome da nema jednostrane primjene arbitražne odluke, dakle Hrvatska tu odluku ne priznaje i nije joj prihvatljiva, a na zadnjem sastanku koji smo imali sa slovenskim premijerom Mirom Cerarom rečeno je da neće doći do nikakvih jednostranih poteza", rekla je ministrica u razgovoru za Dnevnik Nove TV.



Pošalje li slovenska strana kontrole u područje Savudrijske vale za koje prema odluci arbitražnog suda smatra da polaže pravo, Hrvatska će "raditi što i do sada – štititi hrvatske interese", rekla je Pejčinović Burić. Naglasila je uvjerenje da se do rješenja može doći jedino u duhu dijaloga i da Hrvatska sadašnjom granicom smatra onu koja ide po sredini zaljeva i s kojom su obje države ušle u Ujedinjene narode.



"Mi s takvom granicom možemo živjeti i dalje, ali bi bilo dobro da ta pitanja riješimo na obostranu korist", rekla je Pejčinović Burić.



Upozorila je kako po međunarodnom pravu Slovenija ne smije jednostrano proglasiti promjenu granica i da jedino rješenje i dalje ostaje bilateralni dogovor.



Sloveniju za šest mjeseci čekaju parlamentarni izbori za koje ministrica tvrdi da "nikad nisu dobro okruženje ovakvih dugotrajnih pitanja".





Istaknula je da su granice utvrđene katastarskim općinama prihvatljive i da su one načelo prema kojem Hrvatska želi rješavati sva otvorena granična pitanja.Ministarstvo vanjskih i europskih poslova ranije je u četvrtak diplomatskom notom pozvalo Sloveniju da se suzdrži od jednostrane provedbe mjera koje bi imale za cilj pokušaj promjene stanja na terenu, te na konstruktivan dijalog oko rješavanja pitanja granice.Pejčinović Burić je komentirala i izjavu srpskog predsjednika Aleksandra Vučića koji je u četvrtak, u kontekstu izgreda u vojvođanskom mjestu Sonta u kojem su u nedjelju pretučena trojica mladića Hrvata, rekao da Hrvati "kad ne znaju što da rade kažu nešto protiv Srba"."Hrvatska i Srbija imaju jako puno otvorenih pitanja i mislim da je važno u duhu razvijanja dobrosusjedskih odnosa da ih se što prije počne rješavati", smatra ministrica.Najvažnijim pitanjem smatra pitanje nestalih o kojemu su se Vučić i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović 2016. složili i objavili deklaraciju, no od tada nije postignut napredak.Odbacila je tvrdnje da je Hrvatska zbog sporova s gotovo svim susjednim državama "troublemaker" u regiji, ustvrdivši kako su to sve problemi nastali kao nasljeđe raspada Jugoslavije, te da neke države u Europi granične sporove imaju i dulje od sto godina.