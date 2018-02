Miro Kovač: Pitanje granice Hrvatske i BiH je Pandorina kutija, tu bi BiH puno lošije prošla

Foto: Hina

OTVARANJE pitanja granice između Hrvatske i Bosne i Hercegovine bilo bi otvaranje Pandorine kutije pri čemu bi BiH prošla puno lošije nego Hrvatska, upozorio je u Sarajevu predsjednik Odbora za vanjsku politiku Hrvatskog sabora Miro Kovač.



Izaslanstvo odbora predvođeno Kovačem boravi u dvodnevnom radnom posjetu Bosni i Hercegovini, a njegovi članovi, među kojima su i Davor Ivo Stier te Arsen Bauk, prvog dana su se sastali s članovima Povjerenstva za vanjsku politiku Zastupničkog doma parlamenta BiH te s predsjedateljima i zamjenicima predsjedatelja tog doma i Doma naroda.



Kovač je novinarima nakon toga kazao kako su na dnevnom redu bila brojna otvorena pitanja u međudržavnim odnosima, posebice spomenuvši pitanje granice i istaknuvši kako je to jedan od dokaza za konstataciju prema kojoj je otvaranje nekih pitanja bespotrebno trošenje vremena.



"Postoji ugovor o državnoj granici koji su dva državnika, odnosno tadašnji predsjednici Franjo Tuđman i Alija Izetbegović, potkraj 90-ih godina potpisali i on se od tada primjenjuje i funkcionira", bio je izričit Kovač dodajući kako, kada je granica jednom definirana, nema smisla to pitanje ponovo otvarati.



Istaknuo je kako ugovorom o granici na njezinom pomorskom dijelu jasno utvrđeno kakva su prava BiH te kako iz toga proizlazi kako eventualni projekt gradnje luke u Neumu ni u čemu ne bi bio ugrožen jer bi brodovi tamo mogli uplovljavati bez ikakvih zapreka.



"Uvjeren sam da bi to (otvaranje pitanja granice) bilo štetnije za BiH nego za Hrvatsku", kazao je Kovač istaknuvši kako je BiH za Hrvatsku prijateljska zemlja koja će iz Zagreba dobiti svaku potrebnu pomoć na putu k euroatlantstkim integracijama što će jamčiti njenu trajnu stabilnost.





Kovač je dodao i kako je za Hrvatsku važno da BiH bude funkcionalna i pravna država pa očekuje od aktera koji predstavljaju narode i građane dogovor o izmjenama izbornog zakona kojima bi se osigurala ravnopravnost svih naroda u BiH i omogućilo da se formira zakonita vlast nakon listopadskih izbora.

Kaže da odnosi dvije zemlje nisu narušeni



Komentirajući tvrdnje o pogoršanim odnosima između dvije zemlje u posljednje vrijeme Kovač ih je nazvao neutemeljenima. "Svjesno odbacujem tezu o narušenim odnosima. To jednostavno nije tako", kazao je Kovač koji je "širenje negativne energije" u odnosima dviju susjednih država nazvao "glupošću".



Nermina Kapetanović, zamjenica predsjedatelja Povjerenstva za vanjske poslove Zastupničkog doma parlamenta BiH, kazala je ipak kako je stajalište njene zemlje da se pitanje granice mora riješiti odlukama dvije vlade.



Dodala je kako je za BiH to iznimno važno tim prije jer nova strategija EU-a za zapadni Balkan predviđa da niti jedna država regije neće moći postati članicom Unije dok ne riješi bilateralne sporove sa susjedima, uključujući utvrđivanje granice.



Dodala je kako, unatoč postojanju otvorenih pitanja, postoji puna spremnost na razini parlamenata dvije države da se surađuje, a problemi rješavaju na obostranu korist.



"Nastavit ćemo raditi na unaprjeđenju bilateralnih odnosa poštujući suverenitet i teritorijalni integritet dviju država", kazala je Kapetanović ističući kako je Hrvatska dala veliki doprinos nastojanjima BiH da napreduje na europskom putu.



Članovi saborskog Odbora za vanjsku politiku razgovarat će i s članovima Predsjedništva BiH, predstavnicima vjerskih zajednica u toj zemlji te posjetiti središnjicu Hrvatskog kulturnog društva Napredak.