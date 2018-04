Mladić iz Gospića mobitelom slikao vojarnu, sad mu prijeti zatvor

Foto: MORH

ZBOG fotografiranja vojnog objekta s jasno istaknutim znakom o zabrani fotografiranja 28-godišnji muškarac prekršajno će odgovarati, izvijestila je Policijska uprava iz Gospića.



Građanin je vojarnu "Eugen Kvaternik" u Gospiću fotografirao mobitelom u nedjelju 1. travnja oko 15 sati, u tome je uočen i bit će sankcioniran, novčano ili upućivanjem u zatvor, rekla je Hini glasnogovornica Policijske uprave Ličko-senjske Kristina Orešković.



Zatvor do 30 dana



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Riječ je o kršenju javnog reda i mira odnosno kršenju naredbe o zabrani pristupa ili zadržavanja, fotografiranja ili skiciranja na određenom mjestu, pojašnjava Orešković i dodaje da se prekršajni postupci vode po Prekršajnom zakonu preuzetom iz bivše države te je novčana kazna određena kao "protuvrijednost domaće valute od 50 do 200 njemačkih maraka ili kazna zatvora do 30 dana".Predsjednica Prekršajnog suda u Gospiću Žana Vlainić rekla je za Hinu da do njih predmet još nije došao, ali da načelno može reći da će se utvrđivati oblik krivnje, odnosno namjera, tj je li riječ o nehaju ili je osumnjičenik fotografirao vojarnu za neku ozbiljniju svrhu.Tu treba reći da će na glavnoj raspravi biti i policija kao ovlašteni tužitelj i ako se utvrde maliciozni motivi može se utvrđivati i dalje o čemu se radi, a može se, s druge strane, izreći novčana kazna, zatvor do trideset dana, pa i oslobađajuća presuda, rekla je sutkinja Vlainić.