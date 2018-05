Monsunske kiše na Šri Lanki odnijele pet života, evakuirano 10.000 stanovnika

Screenshot: YouTube

NAJMANJE petero ljudi poginulo je na otoku Šri Lanka u jakim kišama praćenim munjama koje su izazvale odrone tla, a pogođeno je više od 10.000 ljudi širom zemlje koji su bili prisiljeni privremeno napustiti svoje domove, objavile su u ponedjeljak mjesne vlasti.

Due to Rainy weather & flood situation in #SriLanka, so far 5 persons dead & over 9000 affected #LKA #Weather #WeatherSL #WeatherAlert #FloodSL #MonsoonSL pic.twitter.com/wEQEyXjijY