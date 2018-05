Mrak Taritaš: Plenković je bio ili pridruženi ili dopisni član grupe Borg

Foto: Hina

PREDSJEDNICA stranke GLAS Anka Mrak Taritaš ustvrdila je da je premijer Andrej Plenković "nedvojbeno sve znao u Aferi Hotmail" te da je bio ili pridruženi ili dopisni član skupine Borg.



"Ili je bio pridruženi ili dopisni član skupine Borg. Premijer je znao, vlada je znala i odgovornost je na premijeru. Otišla je potpredsjednica Dalić, ali odgovornost je cijelo vrijeme bila na premijeru i trebao ju je preuzeti, a ne se skrivati iza krilatice 'vrati pare'", poručila je Mrak Taritaš na konferenciji za novinare u hrvatskom saboru.



Prilika za iskorak



"Vlada je imala priliku napraviti iskorak, to se nije napravilo, prilika je bespovratno izgubljena i sad je samo pitanje do kada će premijer voditi državu i kamo je vodi sa '77 ruku'. Nema reformi, nema iskoraka, nego je samo talasanje i držanje glave malo iznad vode da ne bismo potonuli", rezimirala je aktualnu političku situaciju.



Na pitanje može li se situacija riješiti raspuštanjem sabora, Mrak Taritaš smatra da je izjava oko raspuštanja sabora "očito bila ishitrena" te da se njome pokušalo ukazati u kakvoj smo krizi.



"Agrokor je problem, nitko ne dvoji. No, nastao je na ortačkom ili rođačkom kapitalizmu i kako se taj problem rješava? Po istom ili još gorem modelu. Nije se rješavao po otvorenom, javnom, transparentnom modelu, nego za određenu skupinu, oni pišu zakon, provode ga i na svemu tome zarađuju. To je nedopustivo", zaključila je Mrak Taritaš.



GLAS i HSU: Dopunama Obiteljskog zakona protiv diskriminacije posvojene djece



Izvijestila je i da je Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a u saborsku proceduru uputio Prijedlog zakona o dopunama Obiteljskog zakona kojim žele onemogućiti diskriminaciju i nelogičnosti u pravnom tretmanu i zaštititi posvajanje djece, a po kojemu bi djeca posvojena i prije 2015. godine imala mogućnost dobivanja novog OIB-a.



Naime, djeca posvojena po Obiteljskom zakonu iz 2015. dobivaju novi OIB, dok djeca posvojena prije te godine ne mogu dobiti novi osobni identifikacijski broj, što trajno ugrožava prava i interese određenog broja posvojene djece. Važeća zakonska regulativa diskriminira posvojenike koji zbog nemogućnosti sveobuhvatnog i kvalitetnog ažuriranja podataka u svim javnim i državnim institucijama ne mogu ostvariti temeljna prava na zdravstvenu zaštitu poput nemogućnosti dobivanja lijekova ili naručivanja na bolničke pretrage. Osim toga, privatnost posvojenika je ugrožena jer institucije imaju podatke o djeci koju su dobili po rođenju, čime je dostojanstvo posvojenika narušeno i nerijetko su izloženi zlouporabama privatnosti i osobnih podataka. Ovim dopunama Obiteljskog zakona, ističu u GLAS-u, osigurat će se jednak pravni tretman svoj posvojenoj djeci i zaštititi njihov identitet, osobni i obiteljski život te spriječiti zloporaba njihove privatnosti i osobnih podataka.



Gorući problem



Mrak Taritaš upozorila je da je riječ o gorućem problemu koji treba hitno riješiti.



Potpredsjednica GLAS-a i predstavnica posvojiteljske zajednice Diana Topčić Rosenberg navela je neke od praktičnih problema kada majka ne može posvojeno dijete odvesti na liječničku pretragu ili kupiti lijek jer su mu po starom OIB-u u evidenciji još uvijek biološki roditelji.