Murganićka napala tajnika koji je usred presice dao ostavku

MINISTRICA demografije, obitelji, mladih i socijalne politike Nada Murganić za HRT-ovu Temu dana komentirala je neočekivani i dramatični obrat na konferenciji za novinare o mjerama demografske obnove.



"Taj folklor je kreirao uglavnom on, i žao mi je da je jedan mladi znanstvenik, koji je imao priliku ono što zna provesti kroz Ministarstvo i međuresornu suradnju, posustao pod teretom koji nose te funkcije", kazala je.



"Iznenadilo me, kao i cijelu javnost", komentirala je njegov potez također Murganić, pogotovo jer su, kaže, neposredno prije, na sjednici Vijeća za demografsku revitalizaciju, razgovarali o mjerama koje su donijeli i koje planiraju donijeti.



Kaže da joj je iskreno žao zbog ostavke i da će im Strmota svakako nedostajati kao stručan mladi čovjek.





Nakon konferencije se nisu čuli. "Marin je odlučio da se jedno vrijeme ne čujemo", kazala je Murganić, dodavši kako mu je poslala SMS poruku na koju joj je on odgovorio - "Oprostite mi".Kaže da je Strmota dao ostavku pod pritiskom, između ostalih, i struke - demografa, za koje kaže da su negativno raspoloženi prema onome što radi vlada, "a to kritiziranje je vrlo često bilo samo kritiziranje, a da nismo nikada čuli što bismo mi to konkretno trebali učiniti"."Znanstvenici imaju puno znanja, ali poneki puta je život jedno, a politika je umijeće mogućeg", kazala je, poručivši da će se mjere Ministarstva provoditi i dalje u zadanim rokovima."Savjesno, odgovorno i profesionalno radim svoj posao. Ima dosta posla i problema, naše Ministarstvo je vrlo složeno i zahtjevno. Građani su na sve osjetljivi jer su to teme koje se tiču direktno svakoga od nas. Hoću li biti smijenjena, odnosno hoće li doći do rekonstrukcije vlade, odlučit će oni koji su me izabrali i dali mi povjerenje. Ja s time nisam opterećena jer imamo puno posla", kazala je.Ponovila je da ovaj negativni trend u demografskim kretanjima nije nastao za vrijeme ove vlade.