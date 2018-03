Musk će poslati novu raketu na Mars sljedeće godine: "Dokazat ćemo da je naseljavanje moguće"

Screenshot: YouTube

ELON Musk, osnivač tvrtke SpaceX, izjavio je u nedjelju da planira poslati svoju novu raketu na Mars u prvoj polovici 2019. godine.

Musk je u razgovoru na festivalu South by Southwest (SXSW) najavio da će SpaceX do sljedeće godine moći poslati svoju raketu na kraća putovanja do Marsa, iako se našalio da je možda krivo procijenio vremenski rok.

U rujnu 2017. godine Musk je najavio da će poslati raketu s teretom na Mars do 2022. godine. Krajnji cilj tvrtke SpaceX je naseliti ljude na Mars, objavio je Musk.

"Gradimo prvu letjelicu za Mars, ili međuplanetarnu letjelicu, i mislim da ćemo ju moći poslati na kraća putovanja odnosno letove do prve polovice sljedeće godine. Iako su ponekad moje vremenske procjene malo... znate već", rekao je Musk uz smijeh na festivalu u nedjelju.

"Mislim da ćemo dokazati da je naseljavanje Marsa moguće"

Novi sustav raketa tvrtke SpaceX trebao bi biti sposoban za međuplanetarna putovanja, piše CNBC. Let ovim raketama će koštati manje od rakete Falcon 1, za čiji let je Musk naveo cijenu između 5 i 6 milijuna dolara. Musk je izjavio da se nada kako će nakon uspješnog lansiranja i drugi povjerovati da je putovanje na Mars moguće te slijediti njegov primjer.

"Ono što bi najviše pomoglo bi bila opća podrška, ohrabrenje i dobra volja. Mislim da će naša raketa dokazati i drugim tvrtkama i državama što mogu učiniti. Oni sigurno ne misle da je to moguće, ali ako mi uspijemo, više će se potruditi", rekao je Musk i opisao svoju ideju naseljavanja Marsa.

"Mars će u početku trebati energetsku stanicu, osnovne životne potrepštine za ljude, a kada infrastruktura bude gotova, započet će prava eksplozija poduzetničkih prilika, jer Marsu će trebati sve, od željeza do pizze", rekao je Musk.