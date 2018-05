Musk: Pokrećem tvrtku koja će prodavati slatkiše

Foto: Facebook, 123RF, Index

ELON Musk, izvršni direktor Tesla Motorsa, inovator, poduzetnik i milijarder, najavio je da će pokrenuti tvrtku za slatkiše i dodao da će biti nevjerojatna.

Napisao je to u tvitu koji je objavio u subotu, a njegova je objava odmah izazvala brojne reakcije i prikupila više od 230 tisuća lajkova.

I’m starting a candy company & it’s going to be amazing