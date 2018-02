Muškarac u Indiji uhićen zbog optužbe da je supruzi ukrao bubreg

Screenshot: Ilustracija

MUŠKARAC u Indiji uhićen je nakon što je njegova supruga otkrila da nema jedan bubreg i optužila ga za njegovu krađu i prodaju, piše BBC.

Policija u Zapadnom Bengalu uhitila je supruga i brata Rite Sarkar, koja ih je optužila za krađu i prodaju njenog bubrega. Lokalni mediji objavili su da je suprug organizirao Riti operaciju slijepog crijeva kada je patila od bolova u trbuhu prije dvije godine.

Pri kraju 2017. Rita je u dva medicinska pregleda otkrila da nema jedan bubreg. Nakon šokantnog otkrića optužila je supruga da je organizirao operaciju slijepog crijeva kako bi joj ukrao bubreg i prodao ga kao zamjenu za miraz koji nije dobio, uz pomoć svog brata.

"Prodao je moj bubreg jer mu obitelj nije mogla platiti miraz"

Rita je za indijske medije izjavila da je dugo bila žrtva nasilja u obitelji zbog neplaćenog miraza: "Suprug me odveo u privatnu bolnicu u Kolkati, gdje su me on i liječničko osoblje uvjerili da ću biti u redu nakon operacije slijepog crijeva. Upozorio me da nikome ne govorim o operaciji."

Mjesecima kasnije Rita se nije osjećala dobro i njena obitelj ju je odvela doktoru. Pregledi su otkrili da nema jedan bubreg. "Tada sam shvatila zašto mi je suprug rekao da šutim o operaciji. Prodao je moj bubreg jer mu moja obitelj nije mogla platiti miraz", izjavila je za Hindustan Times.

Policijski inspektor Udayshankar Ghosh izjavio je za Telegraph India da službenici "sumnjaju da se radi o slučaju prevare" te dodao: "Zabilježen je slučaj u domeni zakona o transplantaciji ljudskih organa. Također smo optužili tri osobe za pokušaj ubojstva i mučenje."