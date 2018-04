Muškarac u Srbiji djevojčicu držao zatočenu, silovao i sve snimao

Ilustracija: 123rf

POLICIJA je u Starim Banovcima, selu blizu Beograda, pretresla kuću 65-godišnjeg Dragana R. Povod pretresu kuće bila je sumnja u posjedovanje oružja, piše Blic.

Policajci koji su došli obaviti pretres pronašli su plinski pištolj koji je 65-godišnjak imao bez odgovarajuće dozvole i četiri metka, a u pomoćnoj kući zatekli su četrnaestogodišnju djevojčicu koja je uplakana sjedila i neprestano ponavljala kako je oteta, danima zatočena i više puta silovana.

Radi se o kćerki obiteljskog prijatelja Dragana R., a policija je o svojem pronalasku obavijestila Centar za socijalni rad. U Centru je djevojčica ponovila svoje optužbe na račun Dragana R. On je, pak, uz kaznenu prijavu priveden na saslušanje tužitelju koji mu je odredio pritvor od 30 dana.

Obitelj u šoku

Obitelj silovane djevojčice je u šoku. Njezina majka, Vesna J., kazala je kako je djevojčica jedno vrijeme živjela s ocem. "On je preuzeo brigu o njoj, ali nije brinuo o djetetu. Bježala je stalno od kuće pa je tako završila u hraniteljskoj obitelji iz koje je pobjegla nekoliko dana prije nego što je pronađena u kući tog čovjeka", kazala je majka silovane djevojčice.

Dodaje kako je djevojčica poznavala otmičara. "Nju su djed i otac odvodili kod njega stalno jer su obiteljski prijatelji. Tako ga je i upoznala", kazala je i dodala kako je djevojčica kod Dragana R. odlazila često.

"Ona se prije toga nije htjela čuti sa mnom. Ja za nju nisam postojala. Poslije ovoga što se dogodilo, ja sam preuzela brigu o njoj. To sam potpisala i u Centru za socijalni rad. Kada je došla kod mene, ispričala je da je pobjegla iz hraniteljske obitelji i da ju je Dragan R., kada je to saznao, pozvao kod njega. Lakovjerna, pristala je, jer nije imala gdje živjeti. On ju je zaključao u kuću i tu je primoravao na seksualne odnose uz prijetnju pištoljem, tukao je i iživljavao se nad njom. Govorio joj je da će je pronaći ako pokuša pobjeći, a snimao je telefonom kako je siluje i prijeti joj pištoljem", kazala je Vesna J., majka silovane djevojčice.

Majka vidjela snimku

Majka djevojčice kaže i kako je u policiji vidjela snimku na kojoj Dragan R. siluje njezinu kćer i drži pištolj uperen u nju. Kaže kako je njezina kćerka sada dobro, no da užas koji je proživjela nikada neće zaboraviti.

Dragan R. je u kući živio s 40-godišnjim sinom koji je nedavno slomio nogu i nije izlazio iz kuće. Djed silovane djevojčice kazao je kako je čuo da je djevojčicu seksualno iskorištavao i sin Dragana R.