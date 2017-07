Muškarcu iz Našica prijete ovrhom zbog duga od 0 kuna

Foto: Robert Mijic/PIXSELL

NA ADRESU jednog Našičanina proteklih je dana stigla "čestitka" iz komunalne tvrtke Našički park d.o.o. zbog neplaćenog "duga" za počinjeni prekršaj parkiranja pod prijetnjom ovrhe.



Sasvim uobičajena praksa naplate potraživanja, no ono što u ovom slučaju izaziva čuđenje, negodovanje, pa i podsmijeh jest činjenica da iz spomenute gradske komunalne tvrtke prijete za prekršaj počinjen prije četiri godine.



Naime, u opomeni koju je čitatelj Glasa Slavonije objavio na Facebooku navedeno je da je korisnik parkiranja 28. svibnja 2013. počinio povredu članka 10. i 30. odredbe o javnim parkiralištima za Grad Našice. No, da stvar bude apsurdnija - opomena mu je poslana zbog duga od 0,00 kuna.



S obzirom na to da nije platio 0,00 kuna, odnosno, kako se navodi i pojašnjava u opomeni, nije postupio po nalogu, poziva se da plati 36 kuna, i to u roku osam dana od primitka opomene datirane 19. srpnja.Iznos koji mora podmiriti je visina dnevne parkirne karte, odnosno ugovorne kazne. Ako ne postupi po opomeni, pokrenut će se ovršni postupak. Nudi mu se mogućnost da uputi pisani prigovor na urudžbeni zapisnik u poslovnim prostorijama Društva, ili preko pošte, te na fax ili e-mail.Objašnjenje je Glas Slavonije zatražio od Našičkog parka d.o.o., i to od direktora Hrvoja Žihe. Službenik za informiranje Ivan Božiček navodi da je predmet zaprimljen i u obradi.