Na čelo Hanfe postavljen čovjek Martine Dalić

HRVATSKI sabor u petak je izmijenio Zakon o kreditnim institucijama, te imenovao novo Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) na čelu s predsjednikom Antom Žigmanom.



U Upravnom vijeću Hanfe su Antun Palarić, Tomislav Rizdak, Ilijana Jeleč, te Jurica Jednačak.



Podsjetimo, Ante Žigman je dugogodišnji bliski suradnik potpredsjednice vlade Martine Dalić i suprug državne tajnice u Ministarstvu gospodarstva, Nataše Mikuš Žigman.





Dalić i Žigman dugogodišnji su poslovni partneri, oboje su u istom periodu od 2004. do 2008. bili državni tajnici u Ministarstvu financija, pa su oboje od 2008. do 2010. bili članovi uprave Partner banke u vlasništvu Bože Čule. Kada je ona otišla u vladu kao ministrica financija u vladi Jadranke Kosor, i Žigman je ubrzo napustio Partner banku i postao savjetnik guvernera za fiskalnu politiku 2011. godine.Njegovu suprugu Natašu Mikuš Žigman - Dalić je angažirala kao državnu tajnicu kada je preuzela Ministarstvo gospodarstva. Prije toga Mikuš Žigman bila je ravnateljica središnje agencije za ugovaranje EU projekata. Kada je nedavno završila na manjoj operaciji, upravo je Mikuš Žigman mijenjala Dalić.Novom šefu Hanfe i potpredsjednici vlade zajednički je i angažman na Zagrebačkoj školi menadžmenta (ZŠEM) Đure Njavre. Tamo, naime, Dalić predaje Javne financije i Osnove ekonomije, a Žigman Osnove ekonomije i Novac i bankarstvo.U trenutku kad manjinski dioničari traže od Hanfe da Knighthead i njihovi partneri predaju ponudu za preuzimanje, Martina Dalić uspjela je instalirati svog pouzdanog čovjeka u Hanfu. Ne samo to, problematizirala se i trgovina Interkapitala Agrokorovim dionicima u trenutku kada su baratali povlaštenim informacijama sudjelujući u izradi Lex Agrokora, pa bi i ta priča mogla ostati nerasvijetljena.