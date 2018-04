Na današnji dan uskrsnuo je Isus

Foto: Peter Paul Rubens

NA DANAŠNJI dan, prije 1985 godina, uskrsnuo je Isus iz Nazareta.



Tri dana nakon smrti, kojoj su prethodili mučenje i razapinjanje na križ, Isus je uskrsnuo iz mrtvih i napustio svoju grobnicu.



Ulazak u Jeruzalem



U 33. godini Isus je trijumfalno na magarcu ušao u Jeruzalem. Narod ga je dočekao s obožavanjem, mašući palminim i maslinovim grančicama.



Okružen dvanaestoricom apostola održao je Posljednju večeru na kojoj je ustanovio Euharistiju. Naime, Isus je tu razlomio kruh, rekavši: "Uzmite i jedite, ovo je moje tijelo." Također, uzeo je i kalež s vinom, blagoslovio ga i rekao: "Ovo je krv moja, krv Saveza koja se za mnoge prolijeva na otpuštenje grijeha."



Danas se na misi prisjećamo ovog trenutka dok svećenik pretvara kruh u Gospodinovo tijelo, a vino u njegovu krv.



Nakon večere Isus je svojim sljedbenicima oprao noge, a zatim im prorekao kako će ga netko od okupljenih izdati.



Judina izdaja



Poslije večere Isus je otišao na Maslinsku goru gdje je, obliven krvavim znojem, molio da ga mimoiđe ovaj kalež. Međutim, svejedno je zaželio da ipak bude volja Božja.



U molitvi ga je prekinuo jedan od njegovih apostola - Juda Iškariotski. S četom vojnika i po nalogu židovskih vjerodostojnika, izdao je Isusa poljupcem. Nakon ispitivanja, Isus je odveden u tamnicu.



Sljedeći dan predan je rimskom upravitelju Ponciju Pilatu. Nakon ispitivanja, Rimljanin nije otkrio nikakvu krivnju na Isusu. Međutim, zbog pritiska gnjevne svjetine, osudio je Isusa na smrt razapinjanjem na križ. Prije razapinjanja na brdu Golgota, Isusa su mučili.



Muka i smrt



Vojnici su ga bičevali, a na glavu mu je stavljena kruna od trnja. Svjetina mu se rugala i pljuvala ga. Natjerali su ga da na Golgotu ponese težak križ na kojemu će ga razapeti. Tri puta je pao pod križem, dok mu naposljetku Šimun Cirenac nije pomogao s teretom. Jeruzalemske žene su ga oplakivale, a jedna od njih, Veronika, dala mu je svoj rubac da obriše lice. Na rupcu je ostao obris Isusovog lica.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Nakon dolaska na brdo, Isusu su skinuli odjeću, razapeli ga na križ i čavlima mu zakucali ruke i noge. Iznad glave su mu stavili natpis INRI, skraćeno za "Isus Nazarećanin, kralj židovski".Oko podneva nastala je tama koja je trajala sve do tri sata popodne. U jednom trenutku Isus je zavikao "Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj", a zatim je umro. Tada se zatreslo tlo.Prije skidanja s križa, jedan vojnik je probo Isusovo srce kopljem, a iz njega je potekla krv i voda.Predvečer, Isusa su skinuli s križa, namazali mu tijelo mirisnim uljima, zamotali ga u povoje i položili ga u pećinu koja je predstavljala grobnicu. Na ulaz u pećinu navaljen je veliki kamen i postavljena straža.Tri dana nakon smrti, Isus je uskrsnuo od mrtvih. Kamen koji je stajao na ulazu u njegov grob je bio odvaljen.U Evanđelju po Mateju, anđeo se pojavio pokraj praznog groba i dvjema Marijama koje su došle obići tijelo objavio Isusovo uskrsnuće. One su onda otrčale javiti ljudima, a putem su susrele samog Isusa.Prema Evanđelju po Luki, dva čovjeka u blistavoj odjeći su Marijama rekli: "Što tražite Živoga među mrtvima? Nije ovdje, nego uskrsnu!"Marko u svom Evanđelju prenosi kako je mladić u bijeloj haljini poručio ženama da je Isus uskrsnuo te da jave Petru i učenicima.Ivan u svom Evanđelju javlja kako je Marija Magdalena našla prazan grob te to javila Petru i Ivanu. Otrčali su prema grobu, a tamo, u praznom grobu, pronašli su povoje i ubrus koji je bio na Isusovoj glavi. Vratili su se kući, a Isus se ukazao Mariji Magdaleni koja je stajala pokraj groba.Isus je nastavio s ukazivanjem. Primjerice, istog dana kad se ukazao Mariji Magdaleni stvorio se pred svojim apostolima. Jedan od njih, Toma, tada nije bio prisutan. Nije vjerovao ostalim apostolima, ali nakon što se Isus nakon osam dana opet pojavio, ušavši u prostoriju sa zatvorenim vratima, Toma je dodirnuo Isusove rane i povjerovao da je njegov učitelj doista oživio.Prema Djelima apostolskim, Isus se pridružio dvojici svojih učenika na putu za Emaus, ali oni su ga prepoznali tek kad su vidjeli kako lomi kruh. Ukazao se i učenicima koji su neuspješno pokušavali uloviti ribu na Tiberijadskom jezeru. Tek nakon što im je Isus rekao da opet bace mreže, nisu ih mogli izvući koliko su bile krcate ribom.Narednih četrdeset dana nakon svog uskrsnuća, Isus se nastavio ukazivati učenicima. Četrdeseti dan, Isus se oprostio od svojih sljedbenika, uzašao je na nebo i sjeo zdesna Bogu.

Sretan prvi april!