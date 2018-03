NA FLORIDI ŠEST MRTVIH Inženjer je na telefonskoj sekretarici ostavio poruku o pukotinama dva dana ranije

Foto: Hina/EPA

INŽENJER koji je nadzirao novoizgrađeni pješački most koji se srušio na autocestu u Miamiju usmrtivši najmanje šest osoba nazvao je nadležni prometni ured dva dana prije nesreće kako bi izvijestio da je uočio pukotine, objavio je taj ured u petak.



Njegovu poruku ostavljenu na automatskoj sekretarici zaposlenika koji nije bio u uredu, uključujući zaključak da pukotine ne predstavljaju sigurnosnu prijetnju, nitko nije preslušao do petka, dan nakon tragedije, prema uredu.



Pješački most težak 950 tona, dug 53 metra i vrijedan 14,2 milijuna dolara, koji je premostio osmotračni autoput u blizini sveučilišta Florida i povezao sveučilište s gradom Sweetwaterom, srušio se u četvrtak na vozila na autoputu.



Prometni ured objavio je u petak kasno navečer prijepis poruke Denneyja Patea, potpredsjednika privatne građevinske tvrtke FIGG i glavnog inženjera gradnje.



U poruci Pate je kazao da je njegov tim uočio neke pukotine na jednom kraju mosta i da su potrebni popravci, no da sa sigurnosnog aspekta ne vidi problem.



Prema prometnom uredu Pate je "glavni inženjer FIGG-a odgovoran za pješački most" i dio tima "koji je projektirao most".Most se srušio samo pet dana nakon što je u šesterosatnoj operaciji sastavljen nad autoputom.











