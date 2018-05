Na Kubi se srušio avion s više od 100 putnika, ima žrtava

Foto: Index

AVION Boeing 737 kompanije Cubana de Aviacion srušio se odmah nakon polijetanja sa zračne luke Jose Marti International, objavila je kubanska televizija.



U avionu je u trenutku nesreće bilo više od 100 putnika. CNN javlja da ima žrtava.

Avion je trebao letjeti prema kubanskom gradu Holguin. Na mjestu pada aviona vidjela se jaka eksplozija i gusti crni dim.



Cubana de Aviacion je ranije tijekom godine već imao nekoliko incidenata te je morao prizemljiti nekoliko svojih aviona. Uzrok današnjeg pada zasad nije poznat.

Report of a crash of a jet just after takeoff from Havana, #Cuba. #aviation https://t.co/ijK9O6uqAU TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA 18. svibnja 2018.

Plane crash in Cuba, American flight crashed shortly after take off 😟 #cuba #planecrash pic.twitter.com/W4IuiIaF1K — Matt Blakeley (@blakeley1990) 18. svibnja 2018.

#Breaking

Latest - plane involved was a cubana airlines. Plane was Boeing 737 carrying more than 100 passengers. But crashed after take off from Havana airport. #planecrash #havana #cuba pic.twitter.com/aVnDcHgE0m — Sameer Sawant (@imsameersawant) 18. svibnja 2018.



Uskoro opširnije...