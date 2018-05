Na Markovom trgu prosvjedovali očevi kojima su uskraćena roditeljska prava

Foto: Hina

U POVODU Međunarodnog dana obitelji, koji se svake godine u svijetu obilježava 15. svibnja, Hrvatska udruga za ravnopravno roditeljstvo organizirala jena Markovom trgu prosvjed očeva kojima su uskraćena roditeljska prava.



Na trgu ispred Hrvatskog sabora i Vlade okupilo se desetak članova udruge s transparentima kojima su upozorili na sustavnu diskriminaciju očeva pred pojedinim centrima za socijalnu skrb i sudovima u procesima razvoda braka.



Među porukama je bila i ona da je "rastava braka postala vrlo unosan biznis u kojemu su djeca moneta", a tajnica udruge Melita Požgaj nada se da će poruke na transparentima pokazati odgovornima ono što tišti očeve.



Nadamo se da će to vidjeti i institucije, kazali su članovi udruge nezadovoljni što im se na prosvjed nije odazvao nitko od saborskih zastupnika ni nadležnih ministarstava, iako su im pozivi bili na vrijeme upućeni.



Predsjednik udruge Oliver Čanić istaknuo je da su pozive na prosvjed poslali raznim institucijama, no odazvala se jedino Mila Jelavić iz zagrebačkog Gradskog ureda za demografiju.



"Kao i prošle godine, želimo poslati poruku javnosti da sustav ima dvostruke standarde - jedne za majke, druge za očeve, a za djecu nikoga nije briga", istaknuo je Čanić.



Sustav šalje poruku djetetu da mu tata više ne treba



Upozorava kako sustav očekuje od očeva da koriste porodiljni, skrbe oko djeteta, presvlače ga, hrane i uspavljuju, ali kada se roditelji razvedu, taj isti sustav šalje poruku djetetu da mu tata više ne treba.U udruzi procjenjuju da godišnje u Hrvatskoj oko 1500 djece ne viđa jednog roditelja ili ga viđa daleko manje od sudske odluke, a u pravilu je riječ o očevima.U pripremi je novi Obiteljski zakon ali u udruzi, kaže Čanić, nemaju nikakvu informaciju kako će on izgledati. "Predlažemo da u zakon uđe odredba o zajedničkoj roditeljskoj skrbi već na prijedlog jednog roditelja, a ne samo ako su oba roditelja s time suglasna. To nije dobro“, istaknuo je.Požgaj kaže kako su centri za socijalnu skrb prva stepenica gdje se javljaju roditelji s takvim problemima, no očeve se odbija floskulama da je majka, kakva god bila, najbolji roditelj. "To nije točno, djetetu su potrebna oba roditelja", istaknula je.Hrvatska udruga za ravnopravno roditeljstvo ima oko 350 članova, a već godinama organizira prosvjede na Međunarodni dan obitelji, kako bi skrenula pozornost javnosti na to da su mnogi muškarci u Hrvatskoj uskraćeni za svoje temeljno pravo – da viđaju i provode vrijeme sa svojom djecom.Svakodnevno se institucionalnim neznanjem i nezainteresiranošću, u prvom redu centara za socijalnu skrb, krše prava naše djece koja ne mogu imati oba roditelja nakon razvoda, a očevi ne mogu uživati u ravnopravnom roditeljstvu, ističu prosvjednici.Centri za socijalnu skrb redovito su pristrani i naklonjeni majkama, dok očeve i njihove želje o skrbi nad djecom niti ne uzimaju u obzir, rečeno je na prosvjedu.