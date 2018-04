Na predsjedničke izbore u Crnoj Gori do 13 sati izašlo preko 32 posto birača

Foto: FAH

NA PREDSJEDNIČKIM izborima u Crnoj Gori na kojim Crnogorci u nedjelju biraju sedmog predsjednika države od uvođenja višestranačja a trećeg od osamostaljenja izlaznost je do 13 sati bila 32.8 posto, prema informacijama Centra za demokratsku tranziciju.



Nešto preko 530.000 građana Crne Gore s pravom glasa na ovim izborima bira između sedam kandidata, a najviše izgleda da postane novi crnogorski predsjednik ima dugogodišnji crnogorski čelnik Milo Đukanović.



Pored Đukanovića, kandidata vladajuće Demokratske partije socijalista (DPS) i njenih koalicijskih partnera na državnoj razini Demokratske partije (DP), Bošnjačke stranke (BS), Hrvatske građanske inicijative (HGI) i albanskih stranaka, na listi su još Mladen Bojanić, zajednički kandidat jednog dijela oporbe Demokratske fronte (DF), Demokrata, Socijalističke narodne partije (SNP) i Građanskog pokreta URA te Marko Milačić iz “Prave Crne Gore”.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

U utrci su i čelnik Stranke pravde i pomirenja Hazbija Kalač, Vasilije Miličković, predstavnik skupine birača “Građanska akcija”, Dobrilo Dedeić, kandidat Srpske koalicije, te Draginja Vuksanović, iz Socijaldemokratske partije (SDP), prva žena u povijesti Crne Gore koja se natječe za mjesto predsjednice države. Predsjedničke izbore u Crnoj Gori prati više od 2.000 domačih i stranih promatrača, koji do sada nisu zabilježili veća kršenja izbornih pravila.Predsjednici Crne Gore do sada su bili Momir Bulatović u dva mandata, jednom Milo Đukanović i Filip Vujanović u tri mandata.Predsjednik Crne Gore bira se na pet godina, a bit će izabran kandidat koji je dobio više od polovice važećih glasova, a ako nijedan kandidat to ne ostvari održava se drugi krug izbora za 14 dana.U drugom izbornom krugu sudjeluju dva kandidata koji su dobili najveći broj glasova, a bit će izabran kandidat koji je dobio veći broj glasova izašlih birača.