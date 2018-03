Na trilateralnom sastanku u Mostaru zaključili da je najveći problem regije odlazak mladih

Foto:

ČELNICI Hrvatske, BiH i Srbije ocijenili su na trilateralnom sastanku u Mostaru da je odlazak mladih ljudi jedno od najvećih iskušenja s kojima se suočavaju zemlje jugoistoka Europe te da je jačanje gospodarske suradnje i ubrzavanje europskog puta najbolji način za nadilaženje tih problema.



"Demografska kretanja i depopulacija naših država jedno je od pitanja kojim se bavim u Republici Hrvatskoj. Zabrinjavaju me trendovi i u Bosni i Hercegovini. Vjerujem da u toj našoj zajedničkoj suradnji možemo učiniti puno kako bi osigurali opstanak i ostanak svih triju naroda i drugih u BiH", rekla je hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.



"Suradnja je ključna"



Ocijenila je da je od ključne važnosti jačati suradnju triju zemalja u oblasti izgradnje prometne i energetske infrastrukture. Posebno je istaknula potrebu stvaranja energetske neovisnosti izgradnjom LNG terminala na Krku i njegovim povezivanjem sa zemljama regije.

Dodala je da je Hrvatska zainteresirana za dovršetak izgradnje autoceste na koridoru Vc između Ploča i Budimpešte.



Srpski predsjednik Aleksandar Vučić predstavio je srpsku inicijativu stvaranja zajedničkog gospodarskog prostora u regiji koje bi uključivalo i jedinstvene carinske i porezne stope, ali i subvencije što bi, po njegovom mišljenju, privuklo velike strane investicije.



"To nema nikakve veze s bilo kakvom Jugoslavijom. Ima veze sa stvaranjem jedinstvenog tržišta u budućnosti. To je za nas pitanje života i opstanka. Nećemo spriječiti mlade ljude da odlaze dok ti mladi ljudi ne budu imali posao i veću plaću. A neće strani investitori dolaziti u naše zemlje dok ne budemo veće tržište", rekao je Vučić.Dodao je da bi gospodarska suradnja pomogla stvaranju političke stabilnosti, mira i drukčijih odnosa u regiji.Govoreći o odnosima s Hrvatskom i Hrvatima, Vučić je rekao kako je Srbija blizu ispunjenja svih zahtjeva hrvatske manjine u toj zemlji. Izrazio je očekivanje da će Grabar Kitarović uskoro posjetiti Beograd što bi po njemu pomoglo relaksiranju odnosa dviju država i naroda.Iako je tročlano Predsjedništvo BiH Dragan Čović, Mladen Ivanić i Bakir Izetbegović imalo ambiciju da današnji sastanak trilaterale s čelnicima Hrvatske i Srbije završi usvajanjem zaključaka kojim se poziva na svojevrstan moratorij o izjavama vezanim za prošlost, gospodarskoj i suradnji u oblasti europskih integracija, to se ipak na kraju nije dogodilo. Nakon sastanka s čelnicima BiH Grabar-Kitarović i Vučić su se sastali i sa šefovima diplomacije Hrvatske Marijom Pejčinović Burić, BiH Igorom Crnadkom i Srbije Ivicom Dačićem.