Na Wall Streetu Dow ojačao, S&P indeks oslabio, dionica eBaya poskupila gotovo 14 posto

Foto: 123rf



NA WALL STREETU je u četvrtak Dow Jones indeks blago ojačao, dok je S&P 500 oslabio jer ulagače zabrinjava mogućnost daljnjeg povećanja kamata Feda, dok podršku tržištu pružaju dobri poslovni rezultati kompanija.



Dow Jones ojačao je 0,14 posto, na 26.186 bodova, dok je S&P 500 oslabio 0,06 posto, na 2.821 bod, a Nasdaq indeks 0,35 posto, na 7.385 bodova.



Na početku jučerašnjeg trgovanja ti su indeksi bili na većem dobitku, zahvaljujući boljim nego što se očekivalo kvartalnim poslovnim rezultatima nekoliko kompanija, uključujući eBay, čija je dionica poskupila gotovo 14 posto.



Dosad je 227 kompanija iz sastava S&P 500 indeksa objavilo izvješća, pri čemu ih je gotovo 80 posto prebacilo očekivanja, više nego u prethodnim kvartalima kada je prosječno bilo oko 72 posto prebačaja.

Zarade kompanija iz S&P 500 indeksa u posljednjem lanjskom tromjesečju porasle za 14,9 posto



Stoga sada analitičari u anketi Reutersa procjenjuju da su zarade kompanija iz S&P 500 indeksa u posljednjem lanjskom tromjesečju porasle za 14,9 posto u odnosu na isto razdoblje godinu dana prije, dok su na početku sezone objava rezultata očekivali rast od 11,8 posto.



"Zarade kompanija su vrlo dobre, što pokazuje da je nedavno oštro smanjenje poreza kompanijama pomoglo svima po pitanju profitabilnosti", kaže Stephen Massocca, direktor u tvrtki Wedbush Securities.



No, kasnije su burzovni indeksi izgubili početne dobitke jer ulagače zabrinjava rast prinosa na obveznice, s obzirom na očekivanja da će se najveće središnje banke u svijetu ove godine početi zatezati monetarnu politiku.A viši prinosi štete dionicama jer zbog toga rastu troškovi zaduživanja kompanija. Uz to, viši prinosi predstavljaju alternativu investitorima, koji bi mogli povući dio sredstava iz dionica i kupiti obveznice.U srijedu su, nakon redovne sjednice, i čelnici američke središnje banke poručili da u ovoj godini očekuju rast inflacije, a to znači, objašnjavaju analitičari, da će nastaviti postupno povećavati kamate.Fed je lani povećao ključne kamatne stope u tri navrata za po 0,25 postotnih bodova, a očekuje se da će ove godine dodatno povećati kamate u dva do tri navrata, počevši od ožujka.Od 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa, u njih četiri cijene su dionica jučer porasle, a najviše u financijskom sektoru, za 1 posto.Ulagači su bili oprezni i zbog toga što je bilo najavljeno da će nakon zatvaranja Wall Streeta najveće tehnološke kompanije u svijetu Apple, Alphabet i Amazon.com objaviti poslovne rezultate.A na europskim su burzama cijene dionica jučer pale. Londonski FTSE indeks skliznuo je 0,57 posto, na 7.490 bodova, dok je frankfurtski DAX pao 1,41 posto, na 13.003 boda, a pariški CAC 0,50 posto, na 5.454 boda.