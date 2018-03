Na Wall Streetu industrijski sektor oslabio, tehnološki ojačao

Foto: Hina

NA WALL STREETU su u ponedjeljak Dow Jones i S&P 500 pali jer je zbog uvođenja carina na čelik i aluminij industrijski sektor pod pritiskom, dok je Nasdaq indeks porastao zahvaljujući jačanju tehnološkog sektora.



Dow Jones oslabio je 157 bodova ili 0,62 posto, na 25.178 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,13 posto, na 2.783 bod. Nasdaq indeks ojačao je, pak, 0,36 posto, na 7.588 bodova.



Na najvećoj svjetskoj burzi jučer se trgovalo oprezno, nakon što su u petak cijene dionica snažno porasle zahvaljujući naznakama da američko tržište rada i dalje snažno raste, i to bez jačanja inflacijskih pritisaka.



Zbog toga su popustile bojazni od ubrzanja tempa povećanja kamatnih stopa američke središnje banke.



No, ulagači su i dalje zabrinuti zbog gospodarskih posljedica uvođenja carina na uvoz čelika i aluminija u SAD.



Prošloga je tjedna predsjednik Donald Trump potpisao odluku o uvođenju tih carina, no najavio je izuzeća za Kanadu i Meksiko, ali i neke druge zemlje. Po tom pitanju traju pregovori s Europskom unijom i Japanom.

Dionice Caterpillara i Boeinga pojeftinile više od 2,4 posto



Najveći je gubitnik jučer bio industrijski sektor jer su dionice Caterpillara i Boeinga pojeftinile više od 2,4 posto.Razlog su tome bojazni ulagača da će tim kompanijama nakon uvođenja carina porasti troškovi nabave sirovina, što bi moglo izazvati pad njihove prodaje. Isto tako, ulagači se plaše protumjera drugih zemalja."Sve velike multinacionalne industrijske kompanije u svijetu pod pritiskom su bojazni da će biti meta protusankcija", kaže Robert Phipps, direktor u tvrtki Per Stirling Capital Management.I dok je industrijski sektor pod pritiskom, jučer su porasle cijene dionica u tehnološkom sektoru, što je potaknulo rast Nasdaq indeksa.I na europskim se burzama jučer trgovalo oprezno. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,13 posto, na 7.214 bodova, dok je frankfurtski DAX ojačao 0,58 posto, na 12.418 bodova, a pariški CAC 0,04 posto, na 5.276 bodova.