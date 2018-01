Na Wall Streetu novi rekord S&P-a, dionica Netflixa snažno skočila

Foto:

NA WALL STREETU je u utorak S&P 500 indeks dosegnuo novu rekordnu razinu, zahvaljujući, među ostalim, snažnom skoku cijene dionice Netflixa, dok je Dow Jones posustao zbog slabijih nego što se očekivalo poslovnih rezultata nekoliko kompanija.



Dow Jones oslabio je 0,01 posto, na 26.210 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,22 posto, na 2839 bodova, a Nasdaq indeks 0,71 posto, na 7460 bodova.



Novi rekordi S&P 500 i Nasdaq indeksa zahvaljuju se, među ostalim, gotovo 10-postotnom skoku cijene dionice Netflixa, nakon što je ta kompanija koja nudi televizijski i filmski program na internetu izvijestila o boljim kvartalnim poslovnim rezultatima nego što su analitičari očekivali.



To je potaknulo rast cijena dionica i drugih tehnoloških divova koji će uskoro objaviti poslovne rezultate, kao što su Facebook, Apple, Amazon i Alphabet, krovna kompanija Googlea.

Nešto slabiji rezultati u industriji



No nekoliko je velikih industrijskih kompanija objavilo slabije rezultate nego što se očekivalo. Tako je, među ostalima, cijena dionice Procter & Gamblea pala više od 3, a Johnson & Johnsona više od 4 posto, zbog čega Dow Jones indeks nije slijedio uspon ostalih indeksa.



Ipak, velika većina kompanija izvješćuje o boljim poslovnim rezultatima nego što se očekivalo. Od 68 tvrtki iz sastava S&P 500 indeksa koje su dosad objavile izvješća, njih 76,5 posto prebacilo je očekivanja.Stoga sada analitičari u anketi Reutersa procjenjuju da su zarade kompanija iz S&P 500 indeksa u posljednjem lanjskom tromjesečju porasle za 12,4 posto u odnosu na isto razdoblje godinu dana prije, dok su prije tjedan dana očekivali rast od 11,8 posto.Takva očekivanja podržavaju tržište, kao i procjene o pozitivnom doprinosu nedavno prihvaćene porezne reforme na gospodarstvo.Osim rasta zarada, ulagači očekuju da će smanjenje poreza kompanijama dovesti do povećanja dividendi, ali i iznosa kojima one kupuju vlastite dionice na tržištu.I na većini europskih burzi cijene su dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,21 posto, na 7731 bod, a frankfurtski DAX 0,71 posto, na rekordnih 13.559 bodova. No pariški CAC oslabio je 0,12 posto, na 5535 bodova.