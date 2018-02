Na Zavižanu 169 cm snijega, u Delnicama 77, u Lici i dalje pada, u nizinama sunce...

Foto: Marcello Jurman (mjesto Polane u Gorskom kotaru)



SNIJEG i dalje pada u Lici, a dosad ga je napadalo oko pola metra, u nekim dijelovima i 20-ak centimetara više. U Gorskom kotaru ima ga oko 80 centimetara na nekim područjima, dok je na Zavižanu čak 169 centimetara.





U nizinskom dijelu ga ima u prosjeku par centimetara, u Bednji je izmjereno 11 centimetara, dok je u Krapini pet centimetara. U Sisku i Virovitici jutros je u 7 sati izmjereno 9 centimetara snijega, u Karlovcu 16.



U Zagrebu nema snijega, tek koji centimetar u višim predjelima grada.



Danas će biti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku u većem dijelu zemlje.U Dalmaciji još može pasti malo kiše, a u Lici snijeg. Ponegdje na kopnu magla ili sumaglica. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab. Na Jadranu umjerena bura, u Dalmaciji i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 1 i 6, na Jadranu od 7 do 11 °C.Sutra nas čeka pretežno ili djelomice sunčano, u prvom dijelu dana u unutrašnjosti uz maglu i niske oblake, koji se ponegdje mogu i dulje zadržati. Vjetar slab, uz obalu slaba do umjerena bura. Jutarnja temperatura od -10 do -5, na Jadranu od 1 do 6, a najviša dnevna od 0 do 5, na Jadranu 8 do 11 °C.

Od sredine tjedna opet moguć snijeg?

Prmea DHMZ-u i veći dio utorka bit će djelomice sunčano, uz moguću jutarnju maglu, ali dd sredine tjedna stiže promjenljivije vrijemeuz povremen snijeg. Temperatura bez znatnije promjene, jutarnja uz vedrije noći osjetno niža.