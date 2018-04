Načelnik Sukošana o napadu krkana na stručnjake: "To je sasvim normalno"

Foto: Hina/DHMZ

U OSNOVNOJ školi kod Sukošana organiziran je edukativni skup na kojemu su stručnjaci iz DHMZ-a mještanima pokušali objasniti svrhu postavljanja radara u relativnu blizinu njihovih kuća.



Burno na edukativnom skupu



Naime, Hrvatska je jedina regija u Europi koja u cijelosti nije pokrivena meteo radarima. Kontinentalni dio Hrvatske nalazi se pod radarima nabavljenima prije 40 godina, a stanje u Dalmaciji se prati radarima iz Italije.



Međutim, Državni hidrometeorološki zavod uspio je kroz projekt METMONIC uspio osigurati novac kojim bi se modernizirala meteorološka motriteljska mreža u Hrvatskoj, ali lokalni stanovnici odbili su takvu ideju.



Na edukativnom skupu bilo je burno. Iako su se stručnjaci trudili mještanima objasniti kako nema nikakve opasnosti po ljudsko zdravlje, tridesetak Sukošanaca prekidalo je njihovo izlaganje. Osim lokalaca, skupu su prisustvovali načelnik općine Ante Martinac te dr. sc. Nataša Strelec, bivša ravnateljica Zavoda i voditeljica projekta METMONIC. S njom je bio kolega Zvonko Komerički. Iz publike je sve pratio član Crometeo tima, prof. Ivan Toman, inače autor projekta i meteo aplikacije MeteoAdriatic.



Na rubu fizičkog obračuna



Kad je došao red na postavljanje pitanja, Dalmacija Danas javlja kako je sve bilo na rubu fizičkog obračuna.



"Rulja je ljudima iz Zavoda postavila pitanje zašto se radar ne postavi na neko drugo brdo, ili npr. u Bibinje: Znate da su Bibinjci žestoki i da bi od njih dobili batina, zato ste odlučili lokaciju promijeniti iz Bibinja u Sukošan", rekao je autor projekta Ivan Toman.



"Prije bih rekao da su to bili verbalni napadi, a nikako pitanja. Jedan od najčešće spominjanih "argumenata" bilo je obolijevanje od raka. Žalili su se da im je zadnjih 10 godina od raka umrlo čak 60 mještana i da to povezuju s postavljanjem antena na brdu Sukošan. Tvrde da na brdu sada postoje 22 antene", prepričao je Toman i dodao kako su DHMZ-ovci pojasnili razliku zračenja između telekomunikacijskih anketa i radara, gdje radar uopće svojim elektromagnetskim snopovima zraka ne skenira horizontalno, nego snop ide prema nebu.



U jednom trenutku, kako javlja Dalmacija Danas, počela je nova salva prijetnji, a DHMZ je počeo spominjati zaštitu od strane policije. Tada je reagirao načelnik i prekinuo skup.



"Iznenadilo me da se ljude naziva krkanima"



Razgovarali smo sa sukošanskim načelnikom Antom Martincem. Upitali smo ga je li atmosfera zaista bila na rubu fizičkog obračuna.



"Nije bilo tako, zaista me jutros iznenadila činjenica da se mještane naziva krkanima. Bio je normalan skup. U takvim javnim tribinama je normalna stvar da, nakon predstavljanja, ljudi postavljaju pitanja i, normalno, onda i na neki način negoduju. Nije došlo do nikakve situacije da bi moglo doći do ikakvih incidenata. U zadnjih sat vremena sam reagirao s obzirom da se počelo postavljati više pitanja. Dovikivalo se. Procijenio sam da nema smisla da se više nastavi s pitanjima i da su ljudi rekli sve ono što su imali reći. Rekao sam da ću ja kao izabrani načelnik uvijek biti uz većinu svojih mještana i nakon toga smo se razišli", kaže načelnik.



"Dakle, skup je prošao u normalnom tonu. Prije toga nam uopće nije palo na pamet da pozovemo zaštitarsku službu ili policiju. Nazivanje ljudi krkanima, a među njima je bilo umirovljenika, dragovoljaca Domovinskog rata, obrazovanih, studenata, zaista je neprimjereno", dodaje Martinac.



"Na skupu je bilo bitno istaknuti dolazi li do zračenja ili ne, a pola te javne tribine je bila kritika na račun javne tribine postojećih baznih stanica, odnosno operatera koji bacaju signale od, reklo bi se, poda do zraka. Za razliku od meteorološkog radara, kako je objašnjeno, koje interesira samo snop iznad", objašnjava on.



"Netko upije dobro, a netko ne"



Zanimalo nas je smatra li da su njegovi mještani prihvatili objašnjenje.



"Gledajte, velika većina nije. Nije tu bilo puno ljudi, možda četrdesetak. Javnu tribinu smo sazvali na moje inzistiranje još prije desetak dana kako bi na reprezentativan i transparentan način objasnili što je. Normalna je stvar da, kao i na nekom predavanju, netko upije dobro, a netko ne upije dobro. To je sasvim normalno. Da vam netko postavi pitanje da li ste za radar, da ili ne, ja bih odmah rekao ne. To je normalno", kaže nam načelnik.



Upitali smo ga direktno je li on za radar.



"Pa gledajte, ja sam zasigurno… Ono što sam rekao na kraju skupa, činjenica je da s jedne strane imamo katastrofalne meteorološke prognoze. S druge strane se pitamo da li nešto dobijemo, a nešto gubimo", odgovorio je."To je moja prosudba, nisam toliko stručan da mogu ovdje reći: ‘Da, to nama treba, odnosno ne treba’", rekao je Martinac."Ja smatram da je to dobra stvar. Pogotovo nakon prezentacije, vidjeli smo primjere gdje su takvi radari postavljeni gotovo u naseljima. Imali smo priliku to vidjeti u centru Budimpešte, u Bilogori, između okolnih kuća i u njihovoj neposrednoj blizini. Moja je to prosudba", smatra načelnik Sukošana."Ja smatram da je to dobra stvar, ali ću uvijek podržati većinu građana", kratko nam odgovara."Naravno, to vam je kao na izborima. Netko dobije, netko izgubi", jasan je načelnik."Ja vjerujem da će na kraju biti sve u redu. Treba samo mirne glave i trezveno razmišljati. Ne može se preko jednog dana, mak na konac, ništa odlučiti. Treba jednostavno malo više edukacije i malo više s ljudima pričati i mislim da će biti sve u redu. Zato me čudi na koji način se izdramatizirala situacija, da je tu bilo, ne znam koliko, par stotina ljudi, bilo bi puno više dovikivanja. Ovako su zaista podcijenjeni ljudi koji su došli s namjerom nešto pitati i da im se objasni, a normalno je da na svakom stupu možete nekoga u nešto uvjeriti, a nekoga ne", objašnjava nam Ante Martinac."Ja, u ime općine Sukošan, ne mogu ništa službeno potvrditi jer nismo javno pravno tijelo. Radi se o zemljištu koje je u vlasništvu Republike Hrvatske i o projektu koji je od interesa za Hrvatsku. Ja ću uvijek biti uz svoje ljude, ali to ne znači da ću biti protiv naslova", dodaje.Zanimalo nas je što je s najavljenim lokalnim referendumom."To je izvučeno iz konteksta, ja to nisam rekao. Iz mojih riječi da ću biti uz većinu svojih građana izvučeno je iz konteksta da će biti referendum. O referendumu se dovikivalo iz klupa, netko je doviknuo kako treba ići na referendum, ali ja to nisam rekao", rekao je.Upitali smo ga želi li kao načelnik možda javno prenijeti poruku o radaru svojim sugrađanima."Ne mogu reći da sam protiv, a ne mogu reći ni da sam za", lakonski je odvratio načelnik"Pa, govorim. Kao načelnik općine Sukošan, dok se ne konzultiramo unutar nas, dok ne znam stajalište vijećnika, ja ne mogu službeno reći da općina Sukošan stoji iza toga ili ne. Što se mene tiče, osobno, a u ovom trenutku ne pričate sa mnom osobno, već u svojstvu načelnika, za mene osobno smatram da je to dobra stvar. To nama treba. Istina je. E sad, pitanje je da li će to biti bliže ili dalje od kuća, pozicioniranje je pitanje. Ali, činjenica je da nam to treba. To nam treba", objasnio je u razgovoru za Index Ante Martinac, načelnik Sukošana.