Nacionalni park Krka uvodi ograničenje kupanja

ZBOG sigurnosti i protočnosti posjetitelja Nacionalni park Krka uvodi ograničenja kupanja na Skradinskom buku pa više neće biti moguće plivanje nizvodno od mosta, a na ulazu u vodu bit će postavljena drvena ograda radi povećane sigurnosti posjetitelja, izvijestili su iz NP Krka.



Nove su to mjere održivog upravljanja Parkom, koje su na konferenciji za medije predstavili ravnatelj NP Krka Krešimir Šakić i stručni voditelj parka Drago Marguš.



"Zbog privlačenja velikog broja posjetitelja pokazala se potreba za kontinuiranim mjerama upravljanja posjećivanjem. Lani smo okrenuli kurs i najvažnija mjera nam je bila uvođenje ograničenja posjetitelja na Skradinskom buku kao najposjećenijem lokalitetu na 10.000 posjetitelja. Ove godine napravili smo proširenje na mostu koji je usko grlo Skradinskog buka, s ta dva proširenja na mostu posjetitelji bi trebali lakše prolaziti", kazao je ravnatelj NP Krka Krešimir Šakić.



Pitanje kupanja



Druga važna mjera je i bitna tema za budućnost, a to je kupanje.



Postoji veliki interes posjetitelja za kupanje, ali osim gužve postoje dileme sa sigurnosnog aspekta i aspekta zaštite prirode. Ove godine odlučili smo uvesti određene mjere kojima bi povećali sigurnost kupača i protočnost na Skradinskom buku. Predvidjeli smo manji prostor za kupanje za posjetitelje i to u šumi s druge strane potoka koji se ulijeva u Krku, dok ćemo kontrolirati ulaz u Krku i kupanje neće biti moguće na ostalim lokalitetima nizvodno od mosta, dodao je Šakić.



Ističe kako će time smanjiti gužvu na livadi Skradinskog buka gdje boravi najviše posjetitelja. Također bit će povećana sigurnost posjetitelja jer će kupači ulaziti na jednom manjem prostoru koji ćemo moći bolje kontrolirati.



Pokrenut je i postupak izrade novog Prostornog plana Nacionalnog parka Krka, a organizacija kupanja bit će jedna od važnijih tema koja će kroz donošenje Plana biti regulirana."Otvaramo dilemu koja će se u budućnosti nametnuti, a to je na koji način organizirati kupanje na Skradinskom buku. U Prostornom planu moramo regulirati hoće li se i na koji način na prostoru Krke moći kupati. Tijekom javne rasprave svi će moći iznijeti mišljenje i pomoći stručnjacima kako bi odredili ono što je najbolje za budućnost Krke. O tome ćemo raspravljati u narednoj godini, a sve to u širem kontekstu razvoja posjećivanja i korištenja Krke kao prostora za koji postoji ogromna koncentracija interesa i apsorbira 97 posto posjetitelja“, istaknuo je Šakić.Stručni voditelj NP Krka dr. Drago Marguš podsjetio je da je ograničenje kupanja u NP Krka uvedeno još od 1985. godine kada je zabranjeno kupanje na sedrenim barijerama. Istaknuo je kako je bitno da se i javnost uključi u javnu raspravu oko izrade novog Prostornog plana Nacionalnog parka Krka."Ovo je druga faza kada se razmišlja da se zbog velikog interesa i broja posjetitelja ograniči kupanje, a razlog je isti, očuvanje sedra i prirodnog bogatstva lokaliteta. Mislimo da ova odluka neće napraviti pomutnju s posjetiteljima", rekao je Marguš.Prostorni plan kreće u izradu, a jedna od tema bit će i kupanje na Skradinskom buku. Možda bi zabrana kupanja donijela nešto manji broj posjetitelja na Skradinskom buku, ali bi ih mogli privući u gornji i srednji tok Krke. Zabrane kupanja neće biti na cijeloj Krki, već će ostati tradicionalna kupališta na Visovačkom jezeru i dijelom na Roškom slapu tako da ćemo moći zadovoljiti posjetitelje koji se žele kupati i privući ih u druge dijelove parka, izvijestio je.Plan mora proći sve javne rasprave tako da će se moći povesti konstruktivan dijalog. Zato koristim priliku da pozovem sve stanovnike da se aktivno uključe u radionice i javnu raspravu o budućnosti Nacionalnog parka Krka, zaključio je stručni voditelj u NP Krka.