Nada Murganić - ministrica za koju čujete samo kad je skandal

Foto: FAH

DRŽAVNI tajnik u Ministarstvu demografije, Marin Strmota, danas je podnio ostavku usred press konferencije. Učinio je to dok je pored njega stajala ministrica demografije Nada Murganić.



"Ovo je jedan veliki folklor. Nakon godinu i četiri mjeseca u vladi kao demograf i mladi čovjek smatram da ovo nije dovoljno ozbiljno i s današnjim danom podnosim ostavku na mjesto državnog tajnika. Država izumire, imamo najgore stanje od kad postoji država", rekao je Strmota i odjurio iz prostorije.

>> Državni tajnik usred pressice podnio ostavku pred Murganićkom: "Hrvatska umire, ove mjere su folklor"



S druge strane, ministrica je ostala nepomično stajati, vidno šokirana. HDZ-ova ministrica, inače bliska Željki Markić i njezinoj udruzi U ime obitelji, u nešto više od godinu dana otkako je imenovana uspjela je nanizati skandal za skandalom. Na ostavku nikad nije ni pomislila. Oporbene stranke već su dva puta tražile njezinu smjenu, ali premijer Plenković uvijek je stao u njezinu obranu.

Prisjetimo se još jednom svih skandala HDZ-ove ministrice Nade Murganić.

Ministarstvo još uvijek nije počelo s radom na novom Zakonu o socijalnoj skrbi

Nakon smrti dječaka Leona Lapaša koji se 12 godina borio s teškim bolestima, njegova je majka odmah ostala bez statusa njegovatelja, a nakon medijske hajke ministrica Nada Murganić obećala je još u listopadu hitne izmjene Zakona o socijalnoj skrbi. To se do danas nije dogodilo.

>> Novi fijasko ministrice Murganić: Trebaju donijeti Zakon o socijalnoj skrbi, a nisu ni počeli s radom



Iako je ministrica Murganić predsjednicama udruga koje se brinu o djeci s poteškoćama u razvoju obećala da će ih uvrstiti u radnu skupinu koja će izraditi potpuno novi Zakon o socijalnoj skrbi, niti to se nije dogodilo. Skupina još uopće nije počela s radom.



Ministarstvo demografije, obitelji, mladih i socijalne politike u prosincu nam je odgovorilo da će radna skupina započeti s radom početkom 2018. godine. Predsjednice udruga danas su Indexu potvrdile da ih iz Ministarstva još nitko nije kontaktirao.

"To vam je tako u obitelji"

Prije svega mjesec dana Murganić je sablaznila javnost svojim komentarom o slučaju HDZ-ovog požeško-slavonskog župana Alojza Tomaševića, koji je pretukao svoju suprugu Maru. Mara Tomašević je, naime, odlučila povući tužbu zbog nasilja u obitelji koju je podnijela protiv svog supruga.



Ministrica je komentirala cijeli slučaj i zaključila da je par Tomašević to trebao "riješiti unutar svojih obiteljskih odnosa".

>> Skandalozna izjava HDZ-ove ministrice o nasilnom županu: "To vam je tako u braku"



"To vam je tako u braku. U tim bračnim, osobnim i obiteljskim odnosima, to je dinamika u koju ne mogu ulaziti. Žena vjerojatno ima svoje razloge. To je obitelj, zaista u to ne bih ulazila", kazala je Murganić. "Meni je žao da bilo koja obitelj dođe u ovakvu situaciju da se u javnom prostoru o tome raspravlja. Trebali su to riješiti i ranije unutar svojih obiteljskih ili bračnih odnosa", dodala je.

>> Nazvali smo ministricu Murganić i upitali je je li "tako" i u njezinom braku

>> Murganić se oglasila priopćenjem: "Svako nasilje nad ženama najoštrije osuđujem"

SDP je najavio da će tražiti njezin opoziv zbog izjava.

Vjerski fanatici o hrvatskim zakonima



Feministice iz Ženske mreže Hrvatske još su u ožujku prošle godine upozoravale da je HDZ-ova ministrica Nada Murganić u radnu skupinu za ratifikaciju Istanbulske konvencije ugurala predstavnike radikalne katoličke udruge Ordo luris (uz Ivanu Munjinu iz U ime obitelji), poljske organizacije koja se zalaže da abortus bude dozvoljen samo kad je život žene u direktnoj opasnosti.

>> HDZ-ova ministrica odlučila: Vjerski fanatici iz Poljske pisat će hrvatski zakon o ženama



Smjena pravobraniteljice za djecu





Upravo je u mandatu ministrice Murganić donesen i novi Zakon o pravobraniteljima za djecu, prema kojem se i dalje omogućuje smjena pravobranitelja svake godine, unatoč mandatu od osam godina. Prošle je godine zbog tog zakona smijenjena pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić.Kako je pravobraniteljica kazala u razgovoru za Index, ministrica joj je na jednom sastanku prije smjene poručila: "Ja i HDZ smatramo da ste vi SDP." Podsjetimo i kako je do izmjena Zakona o pravobraniteljima došlo nakon što je to zatražila Markićkina udruga U ime obitelji.

>> PRAVOBRANITELJICA ZA DJECU "Smjenjuju me, ministrica mi je rekla - ja i HDZ mislimo da ste vi SDP"

Psihopatski prijedlog obiteljskog zakona



Najveći skandal HDZ-ove ministrice, zbog kojeg je zatražena i njezina smjena, obilježio je prošlu jesen. Radilo se, naravno, o psihopatskom prijedlogu obiteljskog zakona kojeg je ministrica pokušala progurati u suradnji s još jednom obiteljašicom, Dubravkom Hrabar.



U prijedlogu novog zakona tako je stajalo da muž i žena bez djece nisu obitelj, da roditelji imaju dužnost odgajati djecu kao domoljube... I tek što je upućen u javnu raspravu, zakon je očekivano naišao na žestoke kritike. A onda je i naprasno povučen.

>> NOVI OBITELJSKI ZAKON Niste obitelj ako nemate djecu, a niste obitelj ni ako vam je dijete umrlo



>> "DOGODILA SE NEOČEKIVANA POGREŠKA": Hitno povučen psihopatski prijedlog obiteljskog zakona



GLAS je tada tražio smjenu ministrice Murganić, ali je vlada odbila sve navode iz prijedloga za smjenu i odbila joj iskazati nepovjerenje. Sporna definicija obitelji izbačena je potpuno iz novog prijedloga zakona, a ministrica se ispričala. "Nikome nije bila namjera uvrijediti ovoliki broj naših građana. Moja isprika, jednostavno se dogodilo. Bilo kakvo relativiziranje krivnje bilo bi zaista besmisleno", rekla je Murganić.

>> Murganić se ispričala zbog suludog Obiteljskog zakona: Nismo htjeli uvrijediti toliko ljudi

Pokloni za najsiromašnije u privatnom vrtiću



Ministrica je prošlu godinu završila u istom stilu. Svega nekoliko tjedana prije Božića svi smo svjedočili snimkama iz katoličkog privatnog dječjeg vrtića "Blažena Hozana" i pokušaju bijega ministrice i državne tajnice od novinara.



Podsjetimo, ministrica i državna tajnica Margareta Mađerić posjetile su privatni katolički vrtić i donijele darove koje s ministarstvom sufinancira Europska unija iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije i Europskog socijalnog fonda. Dakle, paketi sa slatkišima, pelenama i bojankama, na kojima je bila oznaka "Za najpotrebitije", koje sufinancira Europska unija i namijenjeni su najsiromašnijima, završili su u privatnom katoličkom vrtiću.

>> HDZ-ova ministrica poklone za najsiromašniju djecu dala privatnom katoličkom vrtiću



Novinari su na paketima primijetili naznake "za najpotrebitije", a kada su ministricu i državnu tajnicu pokušali pitati zašto paketi za najsiromašnije završavaju u privatnom katoličkom vrtiću - obje su pobjegle od kamera. U danima koji su uslijedili iz vrtića su tvrdili da će darove proslijediti "najsiromašnijim obiteljima", iako nisu znali navesti o kojim se obiteljima radi, dok su iz Ministarstva tvrdili da mediji pokušavaju uništiti "jednu pozitivnu gestu ministrice".

>> OGLASILO SE MINISTARSTVO Pokušavaju objasniti zašto je ministrica privatnom vrtiću nosila paketiće za siromašne

>> POTVRĐENO INDEXU Europska komisija istražuje Murganićku zbog darova privatnom vrtiću



Iako su i tada oporbene stranke tražile smjenu ministrice, vlada u njezinom postupku nije vidjela ništa sporno. Ali zato jest Europska komisija, iz koje je Indexu potvrđeno da je pokrenuta istraga zbog cijelog slučaja. Objasnili su i kakve bi mogle biti sankcije ukoliko se utvrdi da su paketi financirani europskim novcem umjesto kod najsiromašnije djece završili u privatnom vrtiću.

"U ozbiljnim slučajevima slabog upravljanja i uspostavljenog kontrolnog sustava na nacionalnom nivou, moguće je i posve obustaviti isplatu", kažu iz Europske komisije za Index.