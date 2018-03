Nada Murganić: Istanbulsku konvenciju treba podržati bez rezerve

Foto. pixsell/Igor Kralj

PREDSJEDNICA Zajednice žena HDZ-a Katarina Zrinski Nada Murganić potvrdila je da je to stranačko tijelo podržalo ratifikaciju Istanbulske konvencije.



"Tema Predsjedništva zajednice žena HDZ-a bila je Istanbulska konvencija i njezino potvrđivanje. Članice su raspravile predloženi dokument i podržale ga jer je on u skladu sa svim programskim orijentacijama HDZ-a i Zajednice žena. Složile su se da je to jedan zakonodavni okvir u kojem se jača zaštita žena od nasilja u obitelji i vrlo vrijedan dokument", rekla je Nada Murganić.



"Značajan dokument"



"Nije samo naša država ta koja ima problem s nasiljem. To imaju i druge države i zato su i nastali takvi dokumenti. Smatramo da je Konvencija značajan dokument jer daje čvršći zakonodavni okvir", rekla je Murganić.



Dodala je da je upravo HDZ, kada je bio na vlasti, donosio dokumente u kojem se izrazilo opredjeljenje protiv nasilja i diskriminacije, javlja N1. "Potrebno je jače se odrediti prema kažnjavanju nasilnika kroz zakone. Smatramo da je ovaj dokument vrijednost više i upravo ga mi kao žene trebamo bez rezerve podržati", rekla je Murganić.Potvrdila je da se Istanbulska konvencija sutra još neće naći na dnevnom redu vlade.