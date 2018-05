Nadbiskup Barišić je prije 15 godina saznao što fratar radi dječacima. Nije napravio baš ništa

Foto: Hina/Pixsell/Miranda Cikotic



POLAKO se odmotava klupko oko pedofilskog skandala koji trese splitski samostan Sv. Frane.

Nakon što je žrtva zlostavljanja progovorila za Index , Slobodna Dalmacija u današnjem tiskanom izdanju donosi svjedočanstvo I.Š., nekadašnje studentice teologije koja tvrdi da je nadbiskup Barišić znao za pedofiliju još prije 15 godina i ništa nije poduzeo.

Otac žrtve spominjao napad mačetom na fratra

I.Š. danas je majka troje djece. Ona je još 2003. godine upozorila nadbiskupa na to što fratar radi u navedenom splitskom samostanu.

"Za Uskrs te 2003. godine, sjećam se, došao nam je otac momka koji je bio najbolji prijatelj moga supruga. On je tada doznao od sina što se dogodilo i rekao nam da bi išao na tog fratra mačetom, baš se sjećam tog detalja. Kazali smo mu da bi time napravio samo još veću štetu, da bi uništio cijelu svoju obitelj i da zlo nije odgovor na zlo, a oni su vrlo duhovna i božja obitelj. Tada sam studirala teologiju i kad sam dobila informaciju da se događa strašna star u samostanu Sv. Frane i da je žrtva najbolji prijatelj mog danas pokojnog supruga, nisam imala drugog izbora nego otići nadbiskupu Marinu Barišiću u Zrinsko-Frankopansku ulicu i sve mu ispričati", rekla je I.Š.

"Barišića to uopće nije diralo"

Opisala je i kako je izgledao susret s prvim čovjekom Splitsko-makarske nadbiskupije.

"Nije mi bio problem doći do njega ni sjesti u stolicu nasuprot. Rekla sam mu tada kako stvari stoje, da to što govorim nije ni trač ni šala i da je obitelj žrtve vrlo uznemirena i pogođena, da je to jedna velika nepravda, da je život toga momka paraliziran... Po njegovu stavu i suzdržanosti, a nije mi postavljao nikakva potpitanja, vidjela sam da ga sve to ne dira, stvarno sam imala takav dojam. Nije bio uopće zainteresiran da dobije od mene više informacija od onoga što sam mu tada rekla. Nije bio neugodan prema meni, ali mi njegov izraz lica i stav nisu ulili nikakvu nadu da će reagirati i išta učiniti. Kad sam mu kazala što znam, možda je bio tek neki uzdah, koliko se sjećam", iznijela je I.Š. svoje svjedočanstvo.

Rekla je i da je uvijek o svom susretu s Barišićem kazivala prijateljima kad si se povela tema vezana uz Crkvu i Sv. Franu te da smatra da je napravila ono što je mogla time što je upozorila sam vrh Crkve na moguće zločine koji su se događali u njihovu samostanu.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Istaknula je da je sve ovo spremna ponoviti i na sudu, DORH-u i policiji, gdje god treba.



Nadbiskupija: "Nije bilo navedenih saznanja"



Iz Nadbiskupskog ordinarijata su se o tvrdnjama bivše studentice teologije, prema kojima je nadbiskup Barišić punih 15 godina znao za fratra pedofila, oglasili tek jednom jedinom rečenicom: "Informaciju koju imate smo provjerili te vam odgovaramo da 2003. godine nije bilo navedenih saznanja".

Zlostavljao ga pet godina

Kako je Index pisao, žrtva je šutjela 25 godina i ni danas ne želi da se zna da ga je splitski fratar pedofil zlostavljao. Sve je počelo kad ga je fratar pozvao da svira u crkvenom bendu. Fratrova sobica bila je mjesto prvog prisiljavanja na oralni seks. Prvog od nebrojenih. Zlostavljanje je potrajalo pet godina, do žrtvine punoljetnosti i odlaska iz Splita.

S godinama je zlostavljanje preraslo u neku vrstu odnosa. Žrtva je bila upletena u klupko iz kojeg se više nije mogla ispetljati. Fratar je bio i zlostavljač i zaštitnik. Netko na koga se mogao osloniti u potrebi, u vremenu kada se obitelj raspadala. Fratar je bio tu. A svoje prisustvo i povremenu pomoć je naplaćivao zadovoljstvom koje mu je pružalo mlado muško tijelo. I šutnjom žrtve.

Sve mu je oprostio