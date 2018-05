Nadrogirani tinejdžeri u osječku bolnicu dolaze u ozbiljnom stanju, liječnica sumnja na novu drogu

Foto: 123rf (osobe na fotografiji nemaju veze s događajima iz teksta)

U SAMO TRI dana u Kliničkom bolničkom centru Osijek pomoć je zatražilo šestero maloljetnika, a sumnja se da su "konzumirali" osvježivač zraka, koji je kako piše Glas Slavonije vrlo snažna sintetička droga i za život opasan derivat THC-a. Također, kako im je kazala pročelnica Zavoda za dječju i adolescentnu psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Osijek primijetili su porast broja mladih u dobi od 14 do 17 godina zbog intoksikacije ne samo sintetičkim THC-om iz “osvježivača” nego i marihuanom, kanabisom i LSD-om.



Liječnica Katarina Dodig Ćurković sumnja da se na ulici pojavilo neko novo sredstvo kojim se mladi drogiraju jer su tinejdžeri koji dolaze po liječničku pomoć u vrlo ozbiljnom stanju.



Ustrašeni su i i paranoidni



"Posljedice uzimanja navedenih tvari razlog su što se traži i pomoć psihijatrijske službe, s obzirom na to da se radi o vrlo uznemirujućim simptomima, kao što je pojačana uznemirenost, agresivnost, ustrašenost, simptomi psihotičnosti, fenomeni depersonalizacije, derealizacije, paranoidna interpretacija realiteta i slično. Uz to, javljaju se teškoće sa spavanjem, koncentracijom, ponašanjem, uzimanjem hrane. Stoga posebno apeliramo na roditelje da poklone punu pozornost ponašanju svoje djece, kao i društvu u kojem se kreću", rekla je za doktorica za Glas Slavonije.

Pročelnik osječke Hitne za list je kazao kako je stanje vrlo ozbiljno jer bilježe brojne slučajeve maloljetnika koji se javljaju sa smetanjama nakon konzumiranja tzv. osvježivača zraka.

"Tko ima sreću, uzet će komadić koji nije poprskan u cijelosti"



"Mladi dolaze alkoholizirani, nakon što su konzumirali te nazovi osvježivače, i to promijenjenog stanja svijesti i percepcije. Nažalost, nemamo poseban test na tu uličnu drogu, s obzirom na to da je riječ o supstanci kojoj se mijenja određena kemijska skupina, što dovodi i do nemogućnosti zakonskih ograničenja distribucije i upotrebe. Sudeći prema populaciji pacijenata, čini se da je mlađima ta droga lakše dostupna, a dolaze i mlađe punoljetne osobe, u dobi od oko 20 godina", kazao je za Glas Slavonije dr. Čalošević koji dodaje kako su "osvježivači zraka" zapravo aromatske biljke poprskane sistemskim kanabinoidom.



"Tko ima sreću, uzet će komadić koji nije u cijelosti poprskan i proći će bolje nego onaj tko konzumira biljku koja je cijela prekrivena kanabinoidom. Takva osoba može završiti jako loše", upozorava.