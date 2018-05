NAGODBA O AGROKORU Zahvaljujući Plenkoviću, štetu bismo mogli platiti svi mi

Foto: Pixsell/Reuters/Antonio Bronic



"OVAJ proces vode vjerovnici, to je naš novac, naš interes i interes naših kompanija i mi ćemo ga sasvim sigurno dovesti do kraja", poručila je danas prokuristica Kraša Marica Vidaković koja je ujedno i članica vjerovničkog vijeća Agrokora, na konferenciji za novinare koju je nakon ostavke Martine Dalić sazvao izvanredni povjerenik Fabris Peruško, kako bi pokušao uvjeriti javnost da nagodba samo što nije postignuta.



Problem Agrokora doista jest problem vjerovnika, no nažalost postao je i javni problem nakon što je Plenkovićeva vlada donijela Lex Agrokor, kako ga nazivaju mediji, ili “Šavorićev zakon” kako ga nazivaju njegovi autori kojim je upravljanje tom kompanijom preuzeo “državni” povjerenik i time je otvoren prostor za tužbe prema državi svih onih koji bi u tom procesu mogli biti oštećeni.

Nemoguće je pobrojati sve laži i spinove koje su posljednjih mjeseci dolazili iz i oko Vlade, no zabavno se prisjetiti da je 10. travnja, na godišnjicu izvanredne uprave, napravljen šou s potpisivanjem nekakvog okvirnog sporazuma vjerovnika, što je predstavljeno kao da je sve gotovo.

“Sa zadovoljstvom smo obavijestili da su svi članovi potpisali načelni sporazum o ključnim elementima nagodbe. U nepunih šest tjedana vjerovnici su postigli međusobni dogovor koji proces vode uspješnom okončanju nagodbom. Još jednom bih zahvalio svima koji su vodili pregovore i uspješno zaključili zadnju etapu pred konačni dogovor”, rekao je tada Peruško.

Danas, više od mjesec dana kasnije, vidimo da nagodbe nema, iako je zakonom predviđen rok od 12 mjeseci s mogućnošću produljenja za još tri mjeseca.



Slijede tužbe

Peruško igra u produžecima, a još uvijek nema ni stalno vjerovničko vijeće. Sve odluke donosi privremeno vjerovničko vijeće. Zakonom je predviđeno da povjerenik na početku procesa imenuje privremeno vijeće, koje onda trebaju zamijeniti stvarni predstavnici vjerovnika, no provoditelji “Šavorićeva zakona” ne vide ništa sporno u tome da vijeće koje je imenovao povjerenik, nagodbu odradi do kraja.



"To nije problem", rekao je danas Peruško, dodavši da je zakon vrlo jasan u pogledu toga da i privremeno vjerovničko vijeće može donijeti odluku o nagodbi.

Privremeno vjerovničko vijeće odabrao je Ante Ramljak. Ako ono potpiše nagodbu, što će se s obzirom na najave Fabrisa Peruška i njegovo tumačenje zakona doista i dogoditi, otvara se ogroman prostor za tužbe prema RH. Svi oni koji tom nagodbom budu oštećeni vjerojatno će tražiti odštetu od RH.

Možda i najkontroverzniji dio plana nagodbe je brisanje postojećih dioničara u tvrtkama iz sustava Agrokora. Naime, Agrokor je u mnogim tvrtkama bio suvlasnik, imao je manje ili veće udjele (npr. u Ledu oko 50 posto), a Ramljakovim planom nagodbe koji sada Peruško gura do kraja predviđeno je da se te dionice brišu. To pogađa desetke tisuća malih dioničara, uključujući i mirovinske fondove.