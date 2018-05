Najezda komaraca kod Osijeka, ubadaju i do 50 puta po minuti

Foto: Krunoslav Petric/PIXSELL



BROJ uboda komaraca u minuti u prigradskim naseljima Osijeka: Sarvašu, Nemetinu i Višnjevcu, prošlog tjedna dosegao je 50 uboda po minuti.



Stoga su u tim mjestima obavljena prva zaprašivanja odraslih komaraca, a iz Upravnog odjela za zdravstvo Grada Osijeka poručili su kako je to prema njihovim statistikama najranije zaprašivanje komaraca u posljednjih deset godina.



Komarci se pojavili jako rano zbog visokih temperatura



Kako javlja Glas Slavonije, pozivajući se na riječi ravnatelja županijskog Zavoda za javno zdravstvo Zlatka Pandžića, populacija komaraca u Osijeku još je u granicama normale s 15 do 20 uboda po minuti pa će se prva tretiranja u gradu provesti tek ovog tjedna.



Za Glas su iz Upravnog odjela za zdravstvo Grada Osijeka poručili kako prema službenim statistikama posljednjih deset godina nije zabilježeno tretiranja komaraca već krajem travnja. Dodali su kako se komarci tako rano pojavljuju u iznimnim situacijama te kako je do toga došlo jer su i ako visoke temperature uranile.





"Oni koji se bave komarcima, kažu kako je svaka godina specifična kada je u pitanju ova populacija i ni jedna se ne može uspoređivati s onom prethodnom. Tako smo ove godine u ožujku još imali snijeg, a već u travnju temperature od 30 stupnjeva i prvu generaciju komaraca", rekao je Kristić.Kristić je poručio i kako je situacija u Osijeku specifična jer većina komaraca dolazi iz Kopačkog rita koji se ne tretira, ali je i dao nekoliko savjeta građanima kako da se zaštite od komaraca."Grad je u ovoj priči investitor, koji zahtjeva da ZZJZ kao struka obavlja nadzor nad populacijom, a kako bismo mi izvođačima mogli dati naloge za uništavanje larvi i odraslih komaraca. No, već je poznata priča da mi tretiramo komarce na svome području, ali oni nažalost dolaze iz Kopačkog rita, koji se ne tretira. Stoga je dodatna preporuka građanima da u večernjim satima, odnosno od 19 do 21 sat, kada je vrhunac aktivnosti komaraca, nose odjeću dugih rukava i nogavicama, te se još zaštite repelentima", poručio je Kristić.Iz ZZJZ-a su napomenuli da građani sami trebaju utjecati na to da u vlastitom dvorištu i vrtu ne pridonose nastanku novih legla.Upozorili su kako su problematična mjesta začepljeni krovni odvodi, neispravne slavine i slivnici, pojilo za životinje, rabljene gume, posude za cvijeće i svi predmeti u kojima zaostaje voda, javlja Glas Slavonije