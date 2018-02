NAJGORE TEK DOLAZI Već danas izmjereno -17, izdana upozorenja najvišeg stupnja, led će okovati cijelu zemlju

Foto, Screenshot: Pixsell/ Kristina Štedul Fabac, DHMZ, Meteoalarm

VAL polarne hladnoće stigao je na naše područje, izdana su upozorenja najvišeg stupnja. U sljedećim danima temperatura zraka će dodatno padati.

U Zavižanu je već danas izmjereno -17 stupnjeva Celzija. Ispod nule bila je većina gradova u zemlji, a snijeg je padao i u Dalmaciji - u Šibeniku, Splitu i Dubrovniku te brojnim manjim mjestima. U Dalmaciji se ne očekuju velike padaline, tek nekoliko centimetara snijega.

Brojni problemi pojavili su se u prometu, a tijekom dana je, zbog jake bure, došlo i do zatvaranja cesta.

Temperature će još pasti

Pred nama je tjedan u kojem će temperature dodatno padati. Meteoalarm je upaljen za područje cijele Hrvatske zbog izuzetno niskih temperatura i jakog vjetra.

Uz povremeni snijeg, i na kopnu i na moru bit će vrlo hladno, piše HRT . I dalje ostaje vjetrovito, na Jadranu uz jako do olujnu, mjestimice i orkansku buru. Na kopnu je moguća mećava uz stvaranje snježnih zapuha.

Na kopnu hladno i vjetrovito

U istočnom dijelu zemlje sutra će biti većinom oblačno, uz povremeni snijeg. Novi sloj snijega mogao bi biti visine do 5 centimetara ali i viši. Uz umjeren sjeveroistočnjak, mjestimično uz jake udare, jutarnja temperatura bit će od -10 do -6, preko dana će narasti do maksimalna -3 stupnja Celzija.

U središnjoj Hrvatskoj bit će hladnije nego u istočnoj, a puhat će umjeren, na udare i jak sjeveroistočnjak. Mjestimice će biti snijega.

U Lici i Gorskom kotaru moguće su mećave. Temperatura zraka u gorju sutra će iznositi od jutarnjih -14 do dnevnih maksimalnih -9 stupnjeva Celzija.

Na Jadranu snijeg i bura

Snijega bi moglo biti i na sjevernom dijelu Jadrana. Puhat će umjerena do jaka bura, na udare mjestimice i olujna, a podno Velebita orkanska.

Temperatura zraka će se kretati od jutarnjih -5 do dnevnih maksimalnih 0 stupnjeva Celzija. Koji stupanj više bit će izmjeren na području Istre i otoka.

Na srednjem dijelu Jadrana prevladavat će oblačno vrijeme uz povremeni snijeg, mjestimice susnježicu, rjeđe kišu. Najviše snijega uz more bit će u unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će umjerena i jaka, ponegdje i olujna bura.

Jug Hrvatske sutra očekuje vjetrovito vrijeme, s jakom do olujnom burom. More će biti umjereno valovito i valovito. Povremeno je moguć mjestimičan snijeg, a mjestimice može biti i kiše. Temperatura zraka kretat će se od jutarnjih -3 do dnevnih maksimalnih 3 stupnja Celzija.

U nastavku tjedna i dalje hladno

Nastavak tjedna donosi još hladnije vrijeme, u unutrašnjosti snijeg u utorak te ponovo prema kraju četvrtka. Najniža temperatura očekuje se u srijedu ujutro, mjestimice i u četvrtak, a bit će niža od -15 stupnjeva Celzija, ponegdje i do -20.

Kraj tjedna donosi povećanje temperature i postupno topljenje snijega, a pojavit će se i opasnost od poplava.

Na Jadranu iznimno hladno, u utorak i srijedu se očekuje slabljenje bure. Uz dosta sunca, dnevna temperatura će znatno porasti. U četvrtak će zapuhati jugo. Zatoplit će i naoblačiti se.

U sjevernom dijelu Jadrana moguć je snijeg i susnježica, a prema jugu kiša. Od petka se očekuje kiša uz daljnji porast dnevnih temperatura.