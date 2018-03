NAJLUĐE IZJAVE PROTIV ISTANBULSKE KONVENCIJE "To je đavolje djelo, zbog nje ljudi odlaze..."

Foto: Boris Scitar/PIXSELL, FAH

U HRVATSKOJ se proteklih tjedana vodi žestoka javna rasprava o Istanbulskoj konvenciji (IK) koja je eskalirala nakon najave premijera Andreja Plenkovića da će njegova vlada konačno poslati u sabor prijedlog za ratifikaciju ove konvencije koja se bavi sprečavanjem i suzbijanjem nasilja nad ženama.

Katolička crkva, klerikalne udruge i pojedinci s ekstremno nacionalističke scene u društvu vode sustavnu propagandnu kampanju protiv Istanbulske konvencije, u kojoj se služe brojnim manipulacijama, lažima ali i notornim glupostima, od kojih se većina temelji na izmišljenom pojmu “rodna ideologija”. Da nije riječ o namjeri da se demonizira konvencija Vijeća Europe koja se bavi zaštitom žena od nasilja, zapravo bi bilo smiješno kakve su sve sulude tvrdnje plasirane u javnosti u vezi IK te navodne prijetnje koje ona predstavlja, no atmosfera u hrvatskom društvu je već nekoliko godina takva da nije nelogično smijati se i plakati od muke istovremeno.

Stoga donosimo deset najluđih tvrdnji i izjava protiv Istanbulske konvencije koje je zapravo nemoguće rangirati po stupnju besmislenosti od najviše do najmanje besmislene jer su sve jednako besmislene, ali svaka na svoji specifičan način. Zato smo ih složili kronološki, od najstarije do najsvježije.

Pritom treba dodati da su te tvrdnje u javnost plasirali ljudi koji su i sveučilišni profesori, kolumnisti koji se smatraju društvenim arbitrima, aktivisti koji su mijenjali državni ustav, dakle riječ je o ljudima koji su po objektivnim kriterijima ono što se drugdje smatra elitom ili društvenom kremom. Također, nismo intervenirali u citirane izjave te su sve gramatičke i pravopisne pogreške autentični proizvod njihovih autora i autorica.

1. IK ne treba ratificirati jer se zbog toga ljudi iseljavaju iz Hrvatske

“Neka njima (op.a. saborskim zastupnicima) zvoni telefon, a ne da naši ljudi odlaze u inozemstvo jer imaju osjećaj da ovdje nema perspektive. Većina ljudi koji odlaze u inozemstvo iz Hrvatske vam kažu da je glavni razlog to da ne vide da mogu napredovati svojim radom i svojim sposobnostima. I ova Istanbulska konvencija, način na koji se ona usvaja, nažalost upravo to potvrđuje.”



Liderica udruge U ime obitelji Željka Markić, 9. ožujka u emisiji Demokracija Vinkovačke TV

2. IK ne treba ratificirati jer su u Istanbulu nekad postojali haremi

"Žene u Hrvatskoj ne treba braniti na kapijama Stambola. U povijesnoj memoriji naroda kojima je Istanbul bio prijestolnica, žena se povezuje s haremom. A haremom se ne brane hrvatske žene."

Kolumnist Marko Ljubić, 11. ožujka na portalu Narod.hr

3. IK ne treba ratificirati jer se u vlaku Orient Express dogodilo ubojstvo

“U povijesnom sjećanju hrvatskoga naroda čija je pismenost počivala na pročitanim kačićima, odnosno na Razgovoru ugodnom naroda slovinskoga Andrije Kačića Miočića malo se toga plemenitoga vezivalo uz Tursku kao orijentalnu despociju. Birokrati iz Vijeća Europe teško će prihvatiti realnost da su nazivom konvencije kupili ulaznicu za ulazak u teatar apsurda jer ni danas Istambul nije mjesto u državi u kojem cvjetaju ljudska prava. Piše se primjerice o prijedlogu zabrane preljuba u Turskoj… S Turskom nas povezuju zulum, janjičari, danak, Mažuranić i Smrt Smail Age Čengića. Pa čak se i u vlaku, Orijent expressu koji je vozio prema Istambulu preko ove jugoistočne Europe kojoj geografski pripadamo dogodilo ubojstvo.”



Profesor na riječkom Pravnom Fakulteta Nenad Hlača, 9. ožujka na portalu Narod.hr

4. IK ne treba ratificirati jer je djelo Sotone

“Istambulska konvencija je toliko zla i štetna da se slobodno može smatrati đavoljim djelom.” “Istambulska konvencija nije uopće napisana zbog zaštite žena, nego je „zaštita žena“ zlouporabljena da bi se svijetu nametnula rodna teorija, kao pravosudna praksa i neupitno školsko gradivo, dakle kao životna praksa, nova kultura u kojoj vlada Sotonino Zlo.”

Profesor na splitskom Medicinskom fakultetu Matko Marušić, 10. ožujka na Braniteljskom portalu

5. IK ne treba ratificirati jer kvari mladež

“To što se danas događa nije dobro. Rodna ideologija želi se uvući u naše zakone s Istanbulskom konvencijom, a u toj slaboj koaliciji koja je trenutno na vlasti zagovara ju više članova nego što ju osporava. Time će se dovesti Hrvatsku u jednu strašnu poziciju i u jedan sustav samouništenja. Nije dosta što se laž prihvaća za istinu, što se ne procesuira one koji uzimaju tuđe, uzimaju od radnika, sad se još kvari mladež da se uništi moral. Tu će Crkva jasno i glasno protestirati, a nije Crkva samo skup biskupa nego to su svećenici i svaki vjernik. To treba jasno reći i ne dopustiti da se dogoditi ratifikacija te štetne i dalekosežno opasne teorije.“

Sisački biskup Vlado Košić, 9. ožujka na predstavljanju knjige “Svjedočanstva glinskih logoraša”

6. IK ne treba ratificirati jer je kažnjavanje nasilja nad ženama korak unatrag

“Za razliku od vrijednosnih zahtjeva zdrave humane i kršćanske etike, IK kao međunarodni pravni propis uključuje institute sankcija, istrage, kaznenog progona i osude, činjenica koja pokazuje da je ona važan i snažan alat u rukama svjetovnih represivnih aparata. Stoga, kad se neće milom prestati s nasiljem nad ženama i u obitelji, djelujući slobodno prema načelima i normama zdrave humane i kršćanske etike, onda će se morati prestati silom, to jest strahom od progona i kaznenih sankcija. Je li to korak naprijed u poboljšanju čovjekove naravi ili korak unatrag? U svjetlu kršćanske etike jednoznačno je to korak unatrag, jer kršćanin nije primio duha robovanja da bi se bojao, nego Duha posinstva da bi slobodno i radosno živio i djelovao snagom darovane slobode djeteta Božjega (usp. Rim 8,15).”

“Pojednostavljeno rečeno, borba protiv nasilja nad ženama i u obitelji borba je s vjetrenjačama. To je utopija sui generis.”



Profesor na Katoličko-bogoslovnom fakultetu Tonči Matulić, 5. veljače na tribini o IK-u

7. IK ne treba ratificirati jer su žene u PMS-u opasne



“"Rodne teorije koje se uvode Konvencijom govore o tome da bih ja mogao reći 'OK, ja sam muškarac, ali ja biram da sam žena i ne smijem biti sputan tim organom nego moram biti drugog spola'. To je nemoguće. Postoje biološke razlike. Kod žena imate tu povezanost tjelesne i emocionalne komponente. Žene, za prvog dijela ciklusa kad je estrogen dominantan, boljeg su raspoloženja, u progesteronu su malo mirnije, onih par dana prije menstruacije kada su u PMS-u, uhvati ih malo testosterona, e onda su… Da sad ne ulazim u tu temu. Hormoni utječu na raspoloženje i osjećaje. Muški i ženski mozak drugačije razmišljaju i drugačije percipiraju stvari.”



Predsjednik stranke Hrast i savjetnik ministrice kulture Ladislav Ilčić, 23. siječnja na tribinu u studentskom domu Stjepan Radić

8. IK ne treba ratificirati jer koprofagija i Soros



"Živimo do neke razine u jednom udbaško-komunističkim kalifatu. Nasljednici to bivšeg sustava danas su našli novu ideologiju, rodnu ideologiju, zamijenili ju za marksizam i titoizam i samoupravnu anarhiju za rodnu ideologiju. Evo imate, što su to rodno neutralni zahodi? Jedan za muškarce zarobljene u ženskom tijelu, jedan za žene zarobljene u muškom tijelu i tako dalje. Ja bih rekao, nama ne trebaju nametati zemlje koje su ozakonile pedofiliju, zufiliju (zoofilija, op.a.)… Ustvari, pedofilska stranka je ozakonjea u Nizozemskoj… U nekim zemljama ozakonita je i zufilija. U nekim zemljama koprofagija… U nekim zemljama najveće nagrade dobivaju aborcionisti, državne nagrade…, aborcionisti koji su abortirali desetke tisuća djece. Ne trebamo takve uzore i trebamo krojiti svoju sudbinu i ugledati se na zemlje koje nisu satrapije Europske unije i globalnog pokreta, ovog globalizma a la mister Soros i njegovi kompanjoni ovdje u Hrvatskoj.”



Zastupnik Željko Glasnović, 12. ožujka u saboru

9. IK ne treba ratificirati jer je to “hanuma-deklaracija”

“Žene bi svakako trebalo zaštititi od ideologije koja im nameće što moraju postati kako bile žene. Ovako ćemo na kraju dobiti ljudskopravaški kler koji se bori protiv Vatikanskih ugovora kako bi na njihovo mjesto uveli one istanbulske, a poznato je da je Istanbul sa svojim haremima kroz stoljeća bio simbol ženskih prava i sloboda. Pritom ovi zagovornici “hanuma-deklaracije”, dok se kod kuće, navodno, bore za prava svih onih koji se osjećaju ženama, uredno okreću glavu od stvarne borbe žena u Iranu, poput prosvjeda Vide Mohaved, koja je danima stajala skinutog hidžaba na ulicama Teherana. Tu šutnju naših zapadnih ljudskopravaša nije omelo ni njezino uhićenje, zajedno s 29 drugih žena koje su joj se pridružile u prosvjedu. To je tek ponižavajuća stvarnost žena u Iranu koja se nikako ne uklapa u postave njihove trenutačne ideološke borbe na Zapadu. Rodni kler ne želi imati ništa s prizemnim potvrđivanjem dostojanstva vlastitog biološkog identiteta.

Kolumnist Borislav Ristić, 3. veljače u Večernjem listu

10. IK ne treba ratificirati jer žene ne smiju cinkati svoje muževe

“Istanbulska konvencija je preskupa da se ratificira i počne primjenjivati. Uostalom, žene ne bi smjele cinkati muževe.”

Predstavnica udruge Udovice iz Domovinskog rata Gordana Maras, 6. ožujka na tematskoj sjednici saborskog Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina