Najmanje 15 migranata, među njima petero djece, utopilo se u prevrtanju čamca u Egejskom moru

PETNAESTERO ljudi, od kojih su najmanje petero djeca, utopilo se u subotu u Egejskom moru kad se prevrnuo mali čamac u kojemu su putovali, objavila je grčka obalna straža.

Nesreća se dogodila kod grčkog otoka Agathonisija, koji je blizu turske obale. Zasad se ne zna identitet niti nacionalnost žrtava.

"Najmanje je još četvero nestalih", rekao je pripadnik obalne straže. Spašeno je troje ljudi.

